W ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" nie tylko na parkiecie było gorąco po występach uczestników, ale między jurorkami omal nie doszło do kłótni. Wszystko zaczęło się od żartu Ewy Kasprzyk, a skończyło na wymianie złośliwości. Atmosfera między Iwoną Pavlović a Ewą Kasprzyk była naprawdę napięta...

W nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" tylko Iwona Pavlović jest jurorką, którą widzowie znają z poprzednich sezonów tanecznego show. Czarna Mamba jest znana ze swoich ostrych wypowiedzi, a teraz okazuje się, że kieruje je również w stronę nowej jurorki Ewy Kasprzyk. Od początku widać, że atmosfera między paniami jest napięta, a w ostatnim odcinku doszło do poważniejszego spięcia. Po spektakularnym występie Roksany Węgiel głos jako pierwsza zabrała Iwona Pavlović i nie ukrywała, że jest pod wrażeniem tanecznych popisów piosenkarki:

Ja nie mogę oddychać! Cieszę się, że mam wszystkie swoje zęby, bo by mi wypadły! To było top of the top!

powiedziała pełna emocji Iwona Pavlović.