Już w piątek, 14 marca 2025 roku, kolejny odcinek "Must Be The Music", w którym nie zabraknie wyjątkowych występów i ogromnych emocji. Jak się okazało, widzowie będą również świadkami pierwszego tak poważnego spięcia między jurorami! Natalia Szroeder wdała się bowiem w dyskusję z Miuoshem po występie Shandy & Evy.

Występ córki Artura Żmijewskiego z partnerką podzielił jurorów "Must Be The Music"

Shandy & Eva poznały się w Los Angeles i stworzyły duet nie tylko w życiu prywatnym, ale i na scenie. Muzyką zaś obydwie zajmują się od dziecka, tworząc własne utwory, które wykonują razem z zespołem. W swoim dorobku artystycznym mają sporo sukcesów, między innymi koncertowały w legendarnym klubie Troubadour w Los Angeles, a także podczas Otwarcia Festiwalu Reżyserii Filmowej w Hali Stulecia we Wrocławiu. Shandy & Eva wydały również dwa albumy (w 2019 i 2024 roku). Prywatnie Eva jest córką znanego i uwielbianego aktora Artura Żmijewskiego.

Tym razem Shandy & Eva postanowiły spróbować swoich sił w powracającym po latach na antenę Polsatu programie "Must Be The Music". Przed jury panie wraz z zespołem wykonały swój autorski utwór pt. „Tylko Ty”. Po ich występie wywiązała się ostra dyskusja pomiędzy Natalią Szroeder a Miuoshem.

Już teraz możecie zobaczyć, co się działo, oglądając wideo powyżej. A premierowy odcinek "Must Be The Music", w którym zobaczymy między innymi występ zespołu Shandy & Eva już w piątek o 19:55 tylko w Polsacie!

Shandy & Eva w Must Be The Music/Mat.Pras. Polsat

