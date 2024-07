Jak zrobić gorącą czekoladę? Podstawą jest mleko oraz gorzka lub deserowa czekolada. Mleko podgrzewa się ostrożnie na średnim ogniu. W momencie, gdy jest gorące dodaje się do niego kawałki czekolady i zagotowuje.

Od dawna wiadomo, że najlepszym sposobem na poprawę nastroju czy dodanie energii jest czekolada. W zimne dni najlepszą propozycją na rozgrzanie organizmu połączone z chwilą rozkoszy jest czekolada na gorąco. Jak zrobić czekoladę na gorąco? To nic skomplikowanego, każdy bez trudu przygotuje ją samodzielnie w domu.

Kilka słów o czekoladzie

Kakao jest podstawowym składnikiem czekolady – przysmaku, który od zawsze kojarzy się z niebiańską przyjemnością. W Europie pojawiło się za sprawą Hernando Cortesa – to on opracował sposób przygotowania czekolady do picia. Czekolada zaczęła być produkowana na masową skalę w XIX wieku w Holandii. Jest otrzymywana z miazgi kakaowej, cukru oraz tłuszczu kakaowego. Ponadto w jej skład wchodzą dodatki takie jak: mleko w proszku, orzechy i kawa. Mimo, że należy do słodyczy, zawiera pewną wartość odżywczą – w jej składzie znajduje się magnez i potas (najwięcej w czekoladzie gorzkiej), żelazo, a w czekoladzie mlecznej również wapń.

Przepis na gorącą czekoladę z chili

Składniki:

250 mililitrów mleka,

2-3 łyżki cukru,

5 łyżek kremowej śmietanki 30%,

1/3 łyżeczki chili w proszku,

50 gramów gorzkiej lub deserowej czekolady,

1/3 łyżeczki cynamonu w proszku.

Sposób przygotowania:

Do rondelka wlej mleko i śmietankę. Dodaj cukier, paprykę chili oraz cynamon.

Podgrzewaj na średnim ogniu aż do rozpuszczenia cukru i momentu, gdy mleko zacznie się gotować przy brzegach.

Czekoladę posiekaj na drobne kawałeczki i wsyp ją do gorącego mleka.

Podgrzewaj na średnim ogniu ciągle mieszając aż do rozpuszczenia czekolady. Zagotuj.

Gotuj przez kilka minut na małym ogniu do momentu, gdy czekolada uzyska kremową konsystencję i gładką powierzchnię.

Gorącą czekoladę podawaj w filiżankach udekorowaną śmietaną kremówką ubitą wraz z cukrem pudrem.

Przepis na waniliową gorącą czekoladę

Składniki:

puszka niesłodzonego skondensowanego mleka,

150 mililitrów mleka pełnotłustego,

150 mililitrów likieru czekoladowego,

opakowanie cukru waniliowego,

łyżeczka waniliowego ekstraktu,

około 20 gramów cukru,

15 gramów gorzkiego kakao,

100 gram gorzej czekolady (70%),

pół łyżeczki cynamonu.

Do udekorowania:

łyżeczka cukru pudru,

pół łyżeczki cynamonu,

250 mililitrów śmietanki kremówki 30%.

Sposób przygotowania:

Do rondla wlej dwa rodzaje mleka, likier czekoladowy, cukier i ekstrakt waniliowy, cukier, cynamon i kakao.

Podgrzewaj, aż masa stanie się ciepła. Dodaj połamaną gorzką czekoladę. Cały czas mieszając zagotuj, następnie zmniejsz ogień i gotuj jeszcze przez około 10 minut, aż do zgęstnienia masy.

Gdy masa będzie gęsta, zdejmij rondelek z ognia.

Schłodzoną śmietankę kremówkę 30% ubij łącznie z cynamonem i cukrem pudrem.

Gorącą czekoladę przelej do filiżanek. Serwuj udekorowaną bitą śmietaną z posypką z czekoladowych płatków.

Smacznego!