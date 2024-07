Napar z lipy jest stosowany jako lek na przeziębienia, ponieważ ma właściwości przeciwzapalne i napotne. Kwiat lipy zawiera ponadto substancje o działaniu antyoksydacyjnym i przeciwnowotworowym, a także olejki eteryczne, które mają korzystny wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego.

Napar z lipy leczy przeziębienia i stany zapalne

Kwiaty lipy są bogate w kwas askorbinowy, czyli witaminę C, i rutynę. Witamina C wzmacnia odporność organizmu, a rutyna uszczelnia naczynia włosowate, dzięki czemu zmniejsza się podatność na przeziębienia. Obecne w lipie śluzy osłaniają błonę śluzową dróg oddechowych i łagodzą kaszel. Olejki eteryczne znajdujące się w kwiecie lipy (przede wszystkim farnezol, geraniol i eugenol) mają natomiast działanie dezynfekujące, podobnie jak tilirozyd, dzięki któremu napar z lipy ma także właściwości napotne.

Napar z lipy ułatwia trawienie

Olejki eteryczne, które znajdują się w lipie, pobudzają przepływ żółci do dwunastnicy i stymulują wydzielanie soku żołądkowego. Dzięki temu wypicie naparu z lipy pomaga na niestrawność i uczucie ciężkości na żołądku. Olejki eteryczne odpowiadają też za moczopędne działanie naparu z lipy.

Napar z lipy ma działanie uspokajające

Dzięki zawartości olejków eterycznych w kwiecie lipy, napar ma również działanie uspokajające: obniża napięcie nerwowe i ułatwia zasypianie. Uspokajająco i relaksująco działa 15-minutowa kąpiel z dodatkiem 2 litrów naparu z lipy.

Napar z lipy zapobiega nowotworom

Obecne w kwiatach lipy flawonoidy (przede wszystkim kwarcetyna i kemferol) wykazują działanie antynowotworowe i antyoksydacyjne. Chronią one komórki organizmu przed uszkodzeniem i neutralizują działanie toksyn docierających ze środowiska.

Napar z lipy poprawia wygląd skóry

Witamina PP, znajdująca się w lipie, pomaga w regeneracji nabłonka skóry. Flawonoidy zwalczają wolne rodniki i przeciwdziałają starzeniu się skóry. Natomiast olejki eteryczne działają przeciwbakteryjnie i tonizująco. Napar z lipy można stosować jako tonik do każdej cery. Można też wykorzystać go jako płukankę do włosów przetłuszczających się lub ze skłonnością do łupieżu.

Kiedy zbierać kwiat lipy?

Kwiat lipy należy zbierać od końca czerwca do początku lipca. Najlepiej zbierać go z drzew rosnących daleko od ulic, ponieważ nie będzie w nim zanieczyszczeń. Kwiatu lipy nie można zbierać w deszczowe dni. Zerwane kwiaty lipy należy suszyć w miejscu, gdzie temperatura nie przekracza 35 stopni. Wysuszone kwiaty będą miały jasnożółty kolor. Wtedy można przełożyć je do słoika, kartonika lub płóciennego worka.

Jak przygotować napar z kwiatu lipy?

Łyżkę suszonych kwiatów lipy zalewamy szklanką gorącej (ale nie wrzącej) wody. Zioła powinny parzyć się pod przykryciem przez ok. 10 minut. Przed podaniem należy je odcedzić.

W aptekach dostępna jest też herbatka z lipy w torebkach. Jedną torebkę takiej herbatki należy zalać szklanką gorącej wody. Zioła parzy się przez ok. 10 minut. Cena opakowania takiej herbatki wynosi od 3 do 5 zł.

Przeciwwskazania do picia naparu z lipy

Naparu z lipy nie powinny pić osoby, które są uczulone na substancje obecne w kwiecie lipy, np. na obecne w nim olejki eteryczne.

Z uwagi na działanie moczopędne naparu z lipy osoby, które mają problemy z nerkami, przed rozpoczęciem stosowania naparu powinny skonsultować się z lekarzem.