Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz w kolejnym odcinku zatańczą foxtrota, którego już pokazali przy okazji odcinka rodzinnego. Teraz Agnieszka Kaczorowska zdradziła, że będzie to dla nich duże wyzwanie. Dlaczego? Zobaczcie sami!

​Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz są jedną z najbardziej wyróżniających się par w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami". Ich występy, takie jak zmysłowa kizomba oceniona na maksymalne 40 punktów oraz walc angielski do utworu z "Króla Lwa", który zachwycił jurorów , zdobyły uznanie zarówno sędziów, jak i widzów. Publiczność nie kryje entuzjazmu, przewidując dla nich miejsce w finale programu. Przed nimi kolejne wyzwanie- dwa tańce w jednym odcinku. Teraz Agnieszka Kaczorowska przyznała, że będzie to dla nich nie lada wyzwanie, ponieważ poprzednio foxtrota tańczyli z tatą Filipa, który swoją obecnością bardzo im pomógł:

Myślicie, że Agnieszka i Filip ponownie zachwycą swoim występem?

Wielu fanów nie ma wątpliwości- Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz wygrają "Taniec z Gwiazdami"! Ostatnio Edyta Herbuś przyznała, że Filip ma wszelkie narzędzia do tego, aby zostać zwycięzcą 16. edycji 'Tańca z Gwiazdami":

Myślę, że Aga ma wielkie szczęście, że dostała takiego partnera, który jest tak gotowy do ulepienia go tanecznie, choreograficznie. On jest taki męski na parkiecie. (...) Jak tańczyłam, też miałam bardzo męskiego partnera i właśnie ta charyzma, to takie iskrzenie między kobiecością i męską energią, to jest zawsze to, co najmocniej działa. Więc uważam, że tworzą świetną parę, Aga robi fajne choreografie, Filip świetnie się w tym odnajduje, z przyjemnością się to ogląda, więc w ogóle mnie to nie dziwi, że tak hipnotyzują publiczność, bo tam po prostu działa ta energia(...) Myślę, że Filip ma dużą szansę. Myślę, że mają dużą szansę. Mam wrażenie, że ludzie już ich tak pokochali, że to jest bardzo możliwe

- mówiła Edyta.