Agnieszka i Artur Kotońscy to jedna z najpopularniejszych par, którą widzowie poznali dzięki programowi "Gogglebox. Przed telewizorem". Fani mogą śledzić losy tej dwójki nie tylko w telewizji, ale także za pośrednictwem mediów społecznościowych. I właśnie na Instagramie Agnieszki Kotońskiej wylądowało nowe, gorące zdjęcie z mężem prosto z jacuzzi. Co więcej, nagle fani zaczęli nawet gratulować tej parze! O co chodzi? Sprawdźcie szczegóły.

Reklama

Agnieszka i Artur Kotońscy z "Gogglebox" pochwalili się gorącą fotką. W komentarzach poruszenie

Ostatnio o Agnieszce i Arturze Kotońskich z "Gogglebox. Przed telewizorem" jest naprawdę głośno i to nie tylko za sprawą nowego sezonu programu. Wszystko zaczęło się od plotek, że para rzekomo przechodzi kryzys. Co więcej, wśród fanów pojawiły się nawet domysły, że być może małżonkowie się rozstali! Na szczęście Agnieszka Kotońska szybko wyjaśniła, że o żadnym kryzysie z mężem nie ma mowy, a co więcej, zakochani zdecydowali się nawet odnowić przysięgę małżeńską. Sielanka w relacji tej dwójki zatem trwa, a uczestniczka "Gogglebox" jeszcze chętniej publikuje nowe kadry ze swoim mężem.

Instagram @agnieszkakotonska

Agnieszka i Artur Kotońscy często razem gdzieś podróżują i tym razem zakochani pochwalili się kolejną fotką ze wspólnego wypoczynku. Małżonkowie postanowili uwiecznić na zdjęciu moment, gdy pluskali się w jacuzzi. Nie zabrakło też gorącego buziaka! Pod fotką znalazł się również romantyczny wpis.

Niech nasza bajka trwa. Możesz mieć wszystko, ale jak nie masz prawdziwej i trwałej miłości nie masz nic - czujesz się biedny. Wystarczy tylko spotkać właściwą osobę i pielęgnować to, co masz - napisała Agnieszka Kotońska pod zdjęciem z mężem

Instagram @agnieszkakotonska

W komentarzach pod nowym postem Agnieszki Kotońskiej szybko pojawiło się mnóstwo ciepłych słów i komplementów od fanów. Niektórzy nawet zaczęli gratulować parze tak wspaniałego i trwałego związku!

Jesteście Państwo przykładem fajnego, trwałego związku. Gratuluję

Jesteście super. Niech Wasza bajka trwa

Samych wspaniałości dla Was

Uwielbiam was, niech ta miłość trwa

Wszelkiego dobra i dużo zdrówka dla Was Kochani. Jesteście cudowni - piszą zachwyceni fani

Wy też tak lubicie tę parę?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Plotkowali o ich rozwodzie, a oni nagle zaskoczyli ważną decyzją. Wspaniałe wieści od Kotońskich z "Gogglebox"