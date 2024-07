Grzańce są doskonałym sposobem na rozgrzanie się w chłodne wieczory. Najlepszymi dodatkami, które spotęgują smakowe i zdrowotne właściwości grzanego wina lub piwa są przyprawy korzenne.

Smakowitym i skutecznym sposobem na rozgrzanie organizmu w chłodne jesienne i zimowe wieczory są grzańce, które najczęściej przygotowuje się z wina lub piwa. Unikalny smak i aromat zawdzięczają rozmaitym przyprawom i innym dodatkom.

Jakie przyprawy użyć do grzańców

W Polsce rozgrzewające trunki były popularne już za czasów średniowiecza. Znany herbarz i lekarz z XVI wieku – Marcin z Urzędowa uważał, że grzańce najlepiej rozgrzewają organizm, wzmacniając go i chroniąc przed przeziębieniami. Oprócz temperatury ważną rolę odgrywają również dodane do trunków przyprawy. Najbardziej polecanymi do grzańców są przyprawy korzenne, które nadają im charakterystycznego smaku i aromatu. Niezastąpionymi dodatkami do grzanego wina są goździki, kardamon, czarny pieprz, wanilia, miód oraz pomarańcze. Natomiast nieodłącznym elementem grzanego piwa oprócz goździków jest cynamon, imbir, gałka muszkatołowa. Odrobinę słodyczy zapewni miód bądź cukier.

Jak dobrać przyprawy

Dobór przypraw zależy od tego, jaki chcemy uzyskać smak grzańca. Najmocniej rozgrzewającym dodatkiem jest imbir, który znacznie zwiększa aromat napoju. Idealną kompozycją jest połączenie goździków, które nadają trunkom delikatnie piekącego smaku z cynamonem dającym lekko słodkawy posmak. Nutkę pikanterii wprowadzi dodatek czarnego pieprzu, natomiast wanilia nada grzańcom subtelnej słodyczy. Gałka muszkatołowa odpowiada za wzmocnienie słodko – gorzkiego zapachu.

O czym warto pamiętać

Podstawową zasadą obowiązującą przy przygotowaniu grzańca jest to, że grzanego wina lub piwa nie wolno zagotować. Temperatura wrzenia powoduje utratę właściwości smakowych i aromatu trunku. Ponadto zaleca się by najpierw połączyć ze sobą przyprawy i dodatki, którymi chcemy uzupełnić grzańca, a następnie dodać je do wina lub piwa.

Przepis na grzane wino z owocami

Składniki:

butelka wytrawnego, czerwonego wina.

1 pomarańcza,

3 łyżki cukru,

3 suszone śliwki,

kilka plasterków suszonych jabłek,

laska cynamonu,

pół cytryny,

szklanka wody,

kilka goździków.

Sposób przygotowania:

Wino podgrzej i dodaj do niego wcześniej wymieszane przyprawy: cynamon, goździki z cukrem i suszonymi owocami.

Pokrojoną w plasterki cytrynę i pomarańczę dodaj do wina.

Gdy napój będzie odpowiednio gorący – rozlej go do naczyń.

Przepis na grzane piwo z przyprawami

Składniki:

butelka jasnego piwa (500 mililitrów),

3 goździki,

1 łyżeczka cynamonu,

½ łyżeczki imbiru

1/3 szklanki soku malinowego,

1 łyżka soku z cytryny,

1 łyżka cukru.

Sposób przygotowania:

Piwo wlej do rondelka i podgrzewaj na małym ogniu.

Dodaj do piwa przyprawy: cynamon, imbir i goździki. Wymieszaj.

Następnie dodaj sok malinowy oraz z cytryny. Ponownie wymieszaj.

Chwilę trzymaj na ogniu, aby trunek stał się bardzo gorący. Nie dopuść do zagotowania.

