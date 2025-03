Cezary Kosiński szczerze o stracie matki i wyjątkowej więzi z teściową

Cezary Kosiński, aktor znany z roli doktora Jacka Mejera w serialu „Na dobre i na złe”, podzielił się w programie „Halo tu Polsat” osobistym doświadczeniem utraty matki. Jak wyznał, kobieta zmarła rok temu, co było dla niego ogromnym ciosem.

Aktor rzadko mówi publicznie o swoim życiu prywatnym, jednak w tym wywiadzie otworzył się na temat bólu po stracie bliskiej osoby. Śmierć matki była dla niego trudnym doświadczeniem, ale znalazł ogromne wsparcie w swojej rodzinie, a szczególnie w teściowej.

Kosiński wyznał, że po śmierci matki jego teściowa stała się dla niego drugą mamą. Nie ukrywa, że darzy ją ogromnym szacunkiem i miłością. W rozmowie podkreślił, że czuje się wobec niej wdzięczny, ponieważ dała mu poczucie rodzinnego ciepła i wsparcia, którego tak bardzo potrzebował po stracie własnej matki.

Aktor przyznał, że relacja z teściową jest wyjątkowa i pełna zrozumienia. Choć dla wielu osób więź z teściami bywa trudna, w jego przypadku wygląda to zupełnie inaczej.

Od kiedy moja mama rok temu odeszła, teściowa jest właściwie moją jedyną mamą. Nigdy nie miałem problemu z tym, żeby mówić do niej per „mamo”, bo wydawało mi się to czymś bardzo naturalnym. Wszystkie dowcipy o teściowych u mnie się nie sprawdzają

– powiedział Kosiński w „Halo tu Polsat”.