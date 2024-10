Ubiegły odcinek "Tańca z Gwiazdami" był półmetkiem w walce o Kryształową Kulę. Zarówno widzowie, jak i jurorzy docenili Majkę Jeżowską, która z odcinka na odcinek radzi sobie naprawdę coraz lepiej, a jej rumba powaliła na kolana wszystkich! Teraz jednak wyszło na jaw, że mimo dużego postępu to nie ją zobaczymy w finale! Sylwia Madeńska, która pracuje w kulisach "Tańca z Gwiazdami" zdradziła, które pary powalczą o wygraną w 15. edycji "Tańca z Gwiazdami"?

Nie da się ukryć, że w ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" największe wrażenie na jurorach zrobił taniec Macieja Zakościelnego i Sary Janickiej, którzy wzruszyli wszystkich swoim tańcem współczesnym. Dodatkowo, Majka Jeżowska oraz Michał Danilczuk oczarowali Iwonę Pavlović, która wprost wyjawiła, że wokalistka jest zupełnie odmieniona i wygląda bardzo subtelnie. W kolejnym odcinku "Tańca z Gwiazdami" uczestnicy zatańczą z zaproszonymi przez siebie gośćmi i już wiadomo, że Majka Jeżowska zatańczy z Maffashion! To będzie istna petarda, jednak w kuluarach mówi się, że mimo dużego zaangażowania kobiety nie zobaczymy jej w finale show. Skąd te wieści? Sprawdźcie!

Sylwia Madeńska w tej edycji została współprowadzącą kulis, które odbywają się tuż po odcinku "Tańca z Gwiazdami". Dodatkowo, jak wiadomo jest profesjonalną tancerką, która brała udział w tanecznym show i doskonale wie, co podlega ocenie podczas występów w "Tańcu z Gwiazdami". Idąc tym torem Sylwia Madeńska w rozmowie z Pomponikiem zdradziła swoje typy finałowej trójki!

Nie powiem, że Rafał był najsłabszy, bo aż mi przykro, ale uważam, że trzy pary, które będą w finale, zobaczymy, czy się to sprawdzi, to będą: Julia Żugaj , Maciej Zakościelny i Vanessa. Jeśli chodzi o pozostałe trzy pary spośród tych sześciu dzisiejszych, to uważałam, że ktoś odpadnie. Albo Filip Bobek, albo Majka, albo, niestety, Zawierucha

- zdradziła Sylwia.