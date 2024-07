Potas jest jednym z najważniejszych dla prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu mikroelementów. Obniża ryzyko zawału serca, pomaga w walce z nadciśnieniem, wspomaga przemianę materii i przeciwdziała negatywnym skutkom stresu.

Reklama

Korzystny wpływ potasu na nasz organizm jest tak znaczący, że można uznać ten minerał za panaceum na choroby cywilizacyjne.

Potas – dlaczego nasz organizm go potrzebuje?

Potas uczestniczy w wielu procesach kluczowych dla prawidłowego funkcjonowania komórek, tkanek i organów. Jest niezwykle istotny dla prawidłowej pracy układu krążenia: obniża ciśnienie i poziom cholesterolu we krwi, normalizuje rytm bicia serca. Potas bierze też udział w przesyłaniu sygnałów elektrycznych pomiędzy nerwami i mięśniami. Dzięki temu mięśnie działają prawidłowo, zgodnie z wolą człowieka lub w ramach odruchów bezwarunkowych. Dzienna dawka potasu zalecana osobom dorosłym to 2000 mg. Jest to ilość, którą bez trudu może dostarczyć swojemu organizmowi każdy, kto odżywia się w rozsądny sposób. Takiej dawki potasu dostarczy nam na przykład ok. pół kilograma ziemniaków (4-5 średniej wielkości ziemniaków) lub pół kilograma bananów (4 banany).

Jakie są objawy niedoboru potasu?

Skutkami zbyt małej ilości potasu w diecie są skurcze i drżenie mięśni, nieregularna akcja serca, puchnące nogi. Niedobory potasu mogą wystąpić podczas upałów i wtedy, kiedy dużo się pocimy: podczas treningów i innych form intensywnego wysiłku fizycznego. Niedobór potasu grozi także osobom nadużywającym alkoholu.

Zobacz także

Czy potas można przedawkować?

Potas trudno jest przedawkować, zdarza się to niemal wyłącznie osobom, które cierpią na niedoczynność nadnerczy lub hiperglikemię albo stosują leki na nadciśnienie tętnicze. Nadmiar potasu może prowadzić m.in. do nadmiernego spowolnienia pracy serca i nieprawidłowego działania układu nerwowego, co objawia się nawet paraliżami mięśni.

Najlepsze źródła potasu

Duże ilości potasu występują w owocach i warzywach, takich jak:

szpinak,

pietruszka,

sałata,

brokuły,

pomidory,

ziemniaki ,

, banany,

jabłka,

awokado,

gruszki.

Bogatym źródłem potasu są także orzechy, ryby i pieczywo pełnoziarniste. Kawa i herbata hamują wchłanianie potasu, dlatego osoby, które piją dużo tych napojów, powinny pić także wodę mineralną bogatą w potas. Woda mineralna w dużych ilościach jest też zalecana tym, którzy tracą potas podczas intensywnego wysiłku fizycznego, wraz z potem.

Reklama