"Rolnik szuka żony": Anna Bardowska powiększyła usta? Zaskakująca odpowiedź rolniczki!

Ania Bardowska z " Rolnik szuka żony " zachwyciła fanki swoją nową stylizacją. Na rodzinną uroczystość ubrała zwiewną, kobiecą kreację w kwiaty. Wiemy z jakiego sklepu pochodzi model, który wybrała. Sukienka rolniczki kosztuje niecałe 190 zł. Sprawdź, gdzie możesz ją dostać. Zobacz także: Jakub z "Rolnik szuka żony" zapowiada: "Idą zmiany"! Nie uwierzycie, o czym mowa... Anna Bardowska w sukience na lato i jesień 2020. Kosztuje niecałe 190 zł To nie pierwszy raz, kiedy stylizacja Ani Bardowskiej z "Rolnik szuka żony" przypadła do gustu internautek. Rolniczka pochwaliła się zdjęciem w drodze na uroczystość rodzinną, a fanki zasypały ją pytaniami skąd pochodzi jej kreacja. Sprawdziliśmy to. Model, który wybrała Ania Bardowska pochodzi z Mosquito. Zwiewna i niezwykle kobieca sukienka ze zdobnymi rękawami kosztuje 189,99 zł. Jest dostępna w szerokiej rozmiarówce od XS do L. To idealna propozycja na letnie i jesienne imprezy. Jak widać na przykładzie Ani Bardowskiej, od razu zwraca uwagę, jednocześnie będąc kwintesencją elegancji i delikatności. Modne kwiatowe wzory, długość midi i pasek w talii idealnie podkreślą sylwetkę i ukryją to, co pragniemy ukryć. Kreacja wykonana jest z szyfonu, który subtelnie faluje przy każdym kroku. Zobacz także: Jakub przerwał milczenie, a Ania... została modelką! Profesjonalna sesja i 3 stylizacje uczestniczki "Rolnik szuka żony" Ania Bardowska zachwyciła fanów zwiewną i kobiecą stylizacją, którą wybrała na chrzest jednej ze swoich chrześniaczek. Wyświetl ten post na Instagramie. ...