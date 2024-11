Julia Żugaj i Wojciech Kucina walczą o półfinał "Tańca z Gwiazdami". Dla influencerki udział w programie jest spełnieniem marzeń, ale jednocześnie musi mierzyć się z trudną sytuacją związkową. W trakcie "Tańca z Gwiazdami" rozstała się ze swoim chłopakiem, znanym w sieci jako Sheo. Internauci zaczęli doszukiwać się powodów takiej decyzji, a w sieci zaczęły się spekulacje na temat jej relacji z programowym partnerem. Słowa Pauliny Sykut podczas dzisiejszego odcinka z pewnością nie ostudzą tych emocji.

Paulina Sykut o relacji Julii Żugaj i Wojtka Kuciny

Uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" walczą już o półfinał. Do wielkiego finału pozostało niewiele czasu, a poziom jest naprawdę wysoki. Gwiazdy marzące o wygranej i "kryształowej kuli" muszą dać z siebie naprawdę wiele. Julia Żugaj już od pierwszego odcinka nie ukrywa, jak mocno zależy jej na programie. Udział w "Tańcu z Gwiazdami" był jednym z jej większych marzeń. Niestety podczas przygotowań do odcinków na żywo, jej życie prywatne nieco się pokomplikowało. Julia Żugaj zakończyła kilkuletni związek z chłopakiem, a w sieci wybuchła burza. Internauci spekulują na temat rozstania Julii Żugaj i nie szczędzą komentarzy sugerujących, że "to było wiadome odkąd poszła do Tańca z Gwiazdami". Influencerka nie kryje zrezygnowania, gdy pytana jest o relację z Wojtkiem Kuciną i smuci ją, że musi tłumaczyć się z tak absurdalnych plotek.

W ćwierćfinałowym odcinku "Tańca z Gwiazdami" Julia Żugaj i Wojciech Kucina zatańczyli gorącą rumbę, za którą otrzymali 40 punktów. Rafał Maserak skomentował, że była to "rumba kochanków".

Chwilę później Paulina Sykut zwróciła uwagę na ubrudzony nos Wojtka Kuciny. Był to odbity makijaż Julii Żugaj, który musiał wydarzyć się podczas ich wspólnego tańca:

Pokaż co masz na nosku, jak widać, ta para jest blisko - wypaliła przed kamerami.

Za komentarze o Julii Żugaj i Wojtku Kucinie w "Tańcu z Gwiazdami" zwrócili uwagę również internauci:

Powinni częściej tańczyć do piosenek bez tekstu. NIESAMOWITY KLIMAT. I uszy nie cierpią. Ale Maserak to wygrał z tym tekstem o tańcu kochanków xDDDDDD REAKCJA JULKI POWIEDZIAŁA WSZYSTKO

Jak zareagowała? Bo nie oglądałam

Zaśmiała się

Maserak kolejny Romans zlikował

