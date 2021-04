"Ślub od pierwszego wejrzenia": Marcin krytykuje Macieja?! Wpis rozzłościł internautów i wywołał gorącą dyskusję

Fanom "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie spodobał się komentarz Marcina z 2. edycji pod nowym zdjęciem Maćka. Co takiego napisał, że wywołał aż taką dyskusję, w którą musiał się włączyć Maciej, apelując o wzajemny szacunek? Poznajcie szczegóły!

Uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" bardzo chętnie nawiązują znajomości z uczestnikami z poprzednich edycji. Bohaterowie pierwszych sezonów wspierają debiutujące pary i dzielą się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem. W końcu kto może lepiej zrozumieć uczestników niż osoby, które w poprzednich sezonach przeżywały dokładnie takie same emocje? Jednak najnowszy komentarz Marcina Wichrowskiego z 2. edycji nie do końca przypadł go gustu widzom.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Marcin krytykuje Macieja?

Widzowie uznali, że komentarz bohatera 2. sezonu jest uszczypliwy i nie na miejscu.

No proszę, jaki rajdowiec 😂 - napisał Marcin pod zdjęciem Macieja z rajdu.

Na reakcję komentujących nie trzeba było długo czekać. Jedna z nich napisała:

proszę jaki pan sztywny i nudziarz - czytamy pod postem.

Marcin ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowił nie pozostawić tego przytyku bez komentarza:

Pani Małorzato, krytyka jest odbiciem lustrzanym braku własnej wartości, współczuje 😢 Odbiorcy na moim profilu mają odmienne zdanie. Pozdrawiam

Internautka jednak nie odpuszczała:

pan pseudo celebryta Wichrowski śmieje się z Maćka, Maciek przynajmniej próbuje dogadać się z żoną, a pan MW w programie stroił fochy

Marcin postanowił jeszcze raz odnieść się do sprawy podkreślając, że nie miał na myśli nic złośliwego, a z Maciej prywatnie bardzo się lubią:

Droga Pani, ja się z Maćka nie śmieje! Znamy się i oboje wiemy, co miałem na myśli. On moje żarty zna, a Pani niech żyje w swojej niewiedzy. 😂😂 (...) Odpowiedź powyżej, nie ma tu ani grama wyśmiewania się. Na szczęście oboje z Maćkiem o tym wiemy.

Przy okazji odniósł się do relacji z programową żoną Agnieszką:

ja się dogadałem z nią szybciej niż kamery to pokazały, zatem nudny zamienił bym na bystry, a sztywny na inteligentny, ale dla Pani te słowa są obce, wiec to rozumiem.

Na dyskusję ostatecznie zareagował sam Maciej prosząc internautów o wzajemny szacunek:

Proszę o nie obrażanie się wzajemnie :-) szanujmy się, tak będzie najlepiej ;) Pozdrawiam i życzę miłego wieczoru :)

Co sądzicie o tej wymianie zdań? Przyczepianie się na siłę?

