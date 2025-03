Żaden inny tytuł z katalogu HBO nie wzbudził tak ogromnego zainteresowania jeszcze przed premierą jak drugi sezon "The Last of Us". Najnowszy zwiastun produkcji osiągnął rekordową liczbę wyświetleń w zaledwie kilka dni, przyciągając uwagę milionów fanów na całym świecie. Imponujące wyniki oglądalności stały się powodem do dumy dla wytwórni, która otwarcie chwali się tym historycznym osiągnięciem. Wszystko wskazuje na to, że nadchodząca kontynuacja będzie jeszcze większym hitem niż pierwsza odsłona serialu.

Rekordowy zwiastun "The Last of Us". Padł historyczny wynik

Drugi sezon "The Last of Us" już teraz stał się ogromnym hitem, mimo że jeszcze nie zadebiutował na ekranach! Zwiastun kontynuacji bije rekordy popularności - w ciągu zaledwie trzech dni od premiery został wyświetlony ponad 158 milionów razy. To najlepszy wynik w historii HBO i platformy Max, który przebił wszystkie dotychczasowe zwiastuny serialowe tej stacji.

Fani "The Last of Us" nie kryją ekscytacji i masowo komentują materiały promocyjne. Serial, będący adaptacją kultowej gry, już przy pierwszym sezonie zdobył ogromne uznanie krytyków i widzów, a teraz zapowiada się na jeszcze większy sukces.

Czego możemy się spodziewać po drugim sezonie?

Po fenomenalnym odbiorze pierwszego sezonu twórcy zapowiadają jeszcze więcej emocji i dramatycznych zwrotów akcji. Druga część historii skupi się na wydarzeniach przedstawionych w grze "The Last of Us Part II". Fabuła będzie kontynuować losy Ellie i Joela, a nowy sezon ma być jeszcze bardziej mroczny i brutalny niż poprzedni.

Wśród potwierdzonych informacji wiemy, że do obsady dołączy kilka nowych postaci, a widzowie mogą spodziewać się wiernej adaptacji kultowych momentów z gry. Twórcy podkreślają, że drugi sezon będzie bardziej intensywny, a relacje między bohaterami jeszcze bardziej pogłębione.

Kiedy premiera? Oto wszystko, co wiemy!

Na oficjalną premierę drugiego sezonu "The Last of Us" fani muszą jeszcze chwilę poczekać. HBO potwierdziło, że nowe odcinki pojawią się w 2025 roku, jednak dokładna data nie została jeszcze ujawniona.

Tymczasem rekordowa oglądalność zwiastuna pokazuje, jak ogromne jest zainteresowanie kontynuacją tej opowieści. Czy drugi sezon pobije sukces pierwszej odsłony? Wszystko wskazuje na to, że tak.

