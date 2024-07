By wykonywać zawód pilota samolotu musisz posiadać licencję ATPL(A), którą uzyskasz na studiach lotniczych bądź na prywatnym kursie. Kurs na ATPL(A) to szkolenie zawodowych pilotów. Zanim jednak wykonasz taki kurs, musisz spełniać określone wymagania.

Wymagania wobec kandydatów na pilota samolotu

Studia dla pilotów samolotów oferuje Politechnika Rzeszowska i PWSZ w Chełmie. Zainteresowani zdobyciem zawodu pilota pasażerskiego powinni zdawać na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym matematykę, fizykę i język angielski, a potem dostać się na kierunek studiów związany z lotnictwem.

Przy przyjęciu na studia lotnicze dodatkową przewagą jest posiadanie licencji pilota turystycznego, czyli PPL. Kurs ten można zrobić po ukończeniu 16 lat.

Kurs na licencję ATPL

Na początku swojej przygody z lotnictwem warto zrobić licencję PPL, na którą składa się egzamin z części teoretycznej, a potem egzamin z części praktycznej. Egzamin z części praktycznej odbywa się z Instruktorem Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej i trwa około dwóch godzin. Licencję PPL(A) można uzyskać po złożeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego, upoważnia ona do pilotowania samolotów turystycznych.

Osoby, które nie kończyły studiów lotniczych, mogą spróbować zdobyć licencję pilota pasażerskiego na kursie prywatnym. Nie jest to jednak tanie ani proste. Kurs teoretyczny, po którym można otrzymać licencję pilota samolotowego liniowego ATPL(A) zawiera szkolenia praktyczne, takie jak: szkolenia do lotów według wskazań przyrządów IR(A), szkolenia na maszynach wielosilnikowych MEP(L), a także szkolenie praktyczne do licencji zawodowego pilota samolotu.

By przystąpić do szkolenia praktycznego na zawodowego pilota samolotu należy posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu teoretycznego w zakresie ATPL(A) bądź CPL(A) oraz MEP(L). Ponadto trzeba też posiadać zaświadczenie lotniczo-lekarskie I klasy, nalot ogólny w wysokości 150 godzin, a także nalot dowódczy w zakresie 70 godzin. By uzyskać certyfikat o ukończeniu kursu na pilota samolotu zawodowego należy ukończyć 18 lat, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posiadać nalot co najmniej 200 godzin, nalot dowódczy przez 20 godzin, wykonać loty na trasie co najmniej 540 km, a także posiadać nalot w nocy (około 5 godzin). Koszt kursu wynosi około 200 tysięcy złotych.

Ile zarabia pilot samolotowy?

Pilot samolotowy według danych GUS-u średnio zarabia 7 249 złotych brutto na miesiąc. Takie zarobki oferowane są w Polsce – na przykład piloci niemieckiej Lufthansy zarabiają średnio 200 tys. euro rocznie.

