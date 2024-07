Marietta z "Hotelu Paradise" popularność zdobyła za sprawą udziału w randkowym show TVN, ale miłość znalazła już po programie. Celebrytka w 2022 roku wzięła ślub, a dwa lata później przyszedł na świat jej synek. Dziś Marietta jest szczęśliwą żoną i mamą, ale okazuje się, że znajduje też czas dla siebie i wróciła już do aktywności fizycznej. Internautki są oburzone nagraniem z sali treningowej i piszą wprost, że to zdecydowanie za wcześnie i nie bez powodu połóg trwa sześć tygodni...

Marietta z "Hotelu Paradise" dwa tygodnie po porodzie ćwiczy na sali treningowej

Marietta z "Hotelu Paradise" opublikowała relację z treningu i się zaczęło... W komentarzach wybuchła prawdziwa burza, a obserwatorki piszą wprost, że dwa tygodnie od porodu to jeszcze zdecydowanie za wcześnie na powrót do ćwiczeń. Co więcej, nawet Anna Lewandowska decydowała się na powrót do treningów dopiero po połogu, a tymczasem Marietta Witkowska, która dwa tygodnie temu urodziła synka, nie tylko ćwiczy pilates, ale trenuje też w domu na bieżni. Internautki podejrzewają, że gwiazda "Hotelu Paradise" uległa modzie na błyskawiczny powrót do formy.

Po opublikowaniu nagrania z sali treningowej w komentarzach zawrzało. Internautki i położne piszą wprost, że dwa tygodnie od porodu to zdecydowanie za wcześnie na aktywności i dodają, że uczestniczenie w wyścigu na super formę po porodzie to zdecydowanie zły pomysł:

Proponuję dowiedzieć się jak wygląda macica i rana po łożysku po 9 miesiącach ciąży, a dopiero wtedy rzucić się na instagramowy wyścig w powrocie do formy ;) nie bez powodu połóg trwa ok. 6 tygodni - szkoda by było zrobić sobie krzywdę z próżności

Trzeba poczekać aż skończy się połóg, bo macica się obkurcza i co że na zewnątrz brzucha nie widać to nie znaczy, że w środku wszystko jest gotowe. Nie wiem co to za lekarz, ale jak widać na wszystko daje zezwolenie. Tak samo na te preparaty Aqua to też bym się dziesięć razu zastanowiła czy to brać w tak wczesnym etapie karmienia. Raczej nikt tego nie poleca tam samo jak i kolagen, bo po prostu nie ma w tym kierunku badań.

Instagram @marietta_witkowska

Obserwatorki Marietty Witkowskiej stają w jej obronie i piszą wprost, że podejście do połogu i ćwiczeń po ciąży się zmienia. Co więcej, każda kobieta jest inna i w swoim czasie wraca do formy:

Ogarnijcie się!!! Medycyna idzie z duchem czasu. Co było kiedyś, to nie znaczy, że teraz nie może być lepiej. Tu idzie wszystko zgodnie z mowa lekarza!!!