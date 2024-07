By zostać pilotem wycieczek trzeba ukończyć agroturystykę bądź kurs uprawniający do wykonywania tego zawodu.

Co zrobić by zostać pilotem wycieczek?

Po ukończeniu kursu na pilota wycieczek można przystąpić do egzaminu państwowego, a jego zdanie będzie się wiązało z nadaniem tytułu pilota wycieczek. Egzamin państwowy składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna z kolei dzieli się na pisemna i ustną. Po zdaniu tej pierwszej przechodzi się dopiero do części ustnej, podczas której losuje się pytania dotyczące architektury, krajobrazu i historii różnych miast.

W części teoretycznej trzeba też wykazać się wiedzą na temat pierwszej pomocy i psychologii. Następnie przechodzi się do części praktycznej, podczas której należy poprowadzić grupę turystyczną, a także rozpisać plan wycieczki dla zwiedzających. Po zdaniu obu części można odebrać dokument, który uprawnia do wykonywania zawodu.

Warunki do wykonywania zawodu pilota wycieczek

I etap – jeśli chcesz wykonywać zawód pilota wycieczek musisz mieć ukończone 18 lat, posiadać wykształcenie co najmniej średnie i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Ponadto kandydat musi zdać egzamin zawodowy, odbyć szkolenia na pilota wycieczek i nie być karany. Ukończenie kursu dla kandydatów na pilotów wycieczek i zdanie egzaminu przed komisją marszałkowską obowiązywało do 2013 roku. Obecnie wymóg na licencję zniesiono.

Ile zarabia pilot wycieczek?

Pilot wycieczek według danych GUS-u średnio zarabia 3 270 złotych brutto.

