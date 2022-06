Zanim stał się zabawką. „Buzz Astral”: historia kosmicznego pilota

25. stycznia 2011 roku, o godzinie 14:30 polskiego czasu zostały ogłoszone nominacje do najważniejszych nagród filmowych na świecie - Oscarów. Tak jak się można było tego spodziewać, obrazy "Social Network" oraz "Incepcja" otrzymały podobną ilość licznych nominacji do tegorocznych nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Najwięcej, bo aż 12 nominacji otrzymał film "Jak zostać królem", w którym gra nagrodzony Złotym Globem Colin Firth ma szansę na zdobycie Oscara za pierwszoplanową rolę męską. Również w przypadku najlepszej roli kobiecej jest podobnie jak w przypadku Złotych Globów. Do walki ponownie staną Natalie Portman i Nicole Kidman . Gala rozdania Oscarów już za miesiąc - 27 lutego. Poprowadzi ją Anne Hathaway i James Franco. Kogo typujecie? Kto i za co według Was zasłużył na Oscara? ZOBACZ PEŁNĄ LISTĘ NOMINACJI DO OSCARA 2011 : Najlepszy Film "Czarny łabędź" "127 godzin" "Fighter" "Incepcja" "Jak zostać królem" "The Social Network" "Wszystko w porządku" "Toy Story 3" "Prawdziwe męstwo" "Do szpiku kości" Najlepszy reżyser Darren Aronofsky - "Czarny łabędź" David O. Russell - "Fighter" Tom Hooper - „Jak zostać królem” David Fincher - ”The Social Network Etan Coen i Joel Coen - ”Prawdziwe męstwo” Aktor Pierwszoplanowy Javier Bardem - ” Biutiful” Jeff Bridges - ”Prawdziwe męstwo” Jesse Eisenberg - ”The Social Network” Colin Firth - ”Jak zostać królem” James Franco - ”127 godzin” Aktorka Pierwszoplanowa Annette Bening - ”Wszystko w porządku” Natalie...