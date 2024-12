Sylwester zbliża się wielkimi krokami, a co za tym idzie, największe polskie stacje telewizyjne szykują się do sylwestrowych koncertów, podczas których wystąpią znane i uwielbiane gwiazdy. W tym roku Polsat ustawił poprzeczkę naprawdę wysoko i zaprosił do udziału w Sylwestrowej Mocy Przebojów mnóstwo popularnych artystów. W tym gronie nie mogło zabraknąć Dody, a piosenkarka już teraz zdradziła, że na scenie będzie się działo! Gwiazda szykuje dla widzów niesamowitą niespodziankę! W "Halo tu Polsat" wokalistka wygadała się, o co konkretnie chodzi.

Sylwestrowa Moc Przebojów. Doda szykuje niesamowitą niespodziankę dla widzów!

Już w najbliższy wtorek, punktualnie o godzinie 20:00, stacja Polsat zaprosi swoich widzów na Sylwestrową Moc Przebojów. W tym roku impreza odbędzie się w Toruniu, a na scenie pojawią się między innymi Maryla Rodowicz, Dawid Kwiatkowski, Anna Wyszkoni, Roxie Węgiel, Skolim, Smolasty, Zenon Martyniuk i oczywiście również Doda. Ostatnia z wymienionych artystek już od lat występuje na Sylwestrowej Mocy Przebojów z Polsatem i co roku zaskakuje fanów nowym, niesamowitym show. Teraz również gwiazda szykuje coś, po czym wszystkim widzom opadną szczęki z wrażenia!

Ostatnio Doda razem z mamą pojawiła się w programie "Halo tu Polsat" i podczas rozmowy z prowadzącymi nie zabrakło również tematu jej sylwestrowego występu. Jak się okazało, to właśnie Doda otworzy tegoroczny koncert sylwestrowy!

Jestem już gotowa na dwudziestą! - przyznała wprost Doda

To jednak nie wszystko, bo okazało się także, że Doda pokaże się w odsłonie, w jakiej jeszcze nigdy jej nie widzieliśmy! Artystka nie tylko zaśpiewa, ale także zatańczy na scenie i to tańce latynoskie!

Mamo, ty musisz wiedzieć, że ja otwieram Sylwestra. Ja również będę tańczyć latynoskie tańce, słuchajcie, bo nie powiedziałam tego. Ja się uczę w szkole. Ja specjalnie zamówiłam sobie frędzle z cekinami - oznajmiła piosenkarka

Kiedy prowadzący zaproponowali, by Doda zaprezentowała fragment tańca, wokalistka szybko odparła:

Nie, bo ja muszę zostawić to na tę godzinę 20:00 w Sylwestra, żeby ludzie byli w ciężkim szoku - podsumowała

Już nie możemy się doczekać na występ Dody podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów. Będzie się działo!

