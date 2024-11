"8 rzeczy, których nie wiecie o facetach" to polska komedia romantyczna, będąca kontynuacją filmu "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach" z 2016 roku. Film w reżyserii Sylwestra Jakimowa ponownie wprowadza widzów w życie grupy przyjaciół – dorosłych mężczyzn, którzy borykają się z różnymi problemami miłosnymi, zawodowymi i życiowymi.

Reklama

Już dziś na TVN będzie można obejrzeć komedię "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach"

"8 rzeczy, których nie wiecie o facetach" to lekka polska komedia romantyczna, która stara się kontynuować historię rozpoczętą w "7 rzeczach, których nie wiecie o facetach". Film oferuje kolejną dawkę humoru i rozważań na temat relacji, co sprawia, że jest odpowiedni dla widzów szukających rozrywki bez większych zobowiązań emocjonalnych. Sylwester Jakimow po raz kolejny łączy znanych aktorów i popularne motywy komediowe, co przyciąga fanów polskich komedii romantycznych, chociaż może rozczarować tych, którzy liczą na głębszą refleksję. W obsadzie komedii "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach"pojawiają się znani aktorzy, m.in. Alicja Bachleda-Curuś, Mikołaj Roznerski, Zbigniew Zamachowski i Joanna Jarmołowicz.

W tej części bohaterowie stają przed nowymi wyzwaniami: niektórzy próbują zbudować trwałe relacje, inni założyć rodziny lub odnaleźć się w dorosłości. Wątki humorystyczne i romantyczne przeplatają się, a każdy z bohaterów odkrywa nowe strony swojego charakteru oraz związki międzyludzkie. Całość utrzymana jest w lekkim, humorystycznym tonie, a wątki obyczajowe wciągają widza w codzienne perypetie postaci, które można utożsamić z rzeczywistością.

Film jest adresowany do szerokiej widowni i porusza typowe dla komedii romantycznych motywy – miłość, przyjaźń, trudności w relacjach, a także humor wynikający z codziennych sytuacji. Film trwa 95 minut i polecany jest dla widzów, którzy ukończyli 12 lat. Dla osób, które nie dadzą rady obejrzeć filmu dzisiaj, jest dobra wiadomość, gdyż będzie on emitowany również w środę 13 listopada o godzinie 23:05 również na stacji TVN.

Zobacz także: Maciej Pela o Agnieszce Kaczorowskiej: "Chciałbym usłyszeć prosto w twarz: zrobiłam to i to, przepraszam"

VIPHOTO/East News

Obsada filmu "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach"

Wielką siłą filmu "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach" jest jego obsada. Mikołaj Roznerski i Alicja Bachleda-Curuś przyciągają uwagę, a Zbigniew Zamachowski wnosi sporo humoru, co niejednokrotnie ratuje sceny, które mogłyby być mniej dynamiczne. Chemia między aktorami jest odczuwalna, dzięki czemu przyjacielskie dialogi i perypetie związkowe stają się autentyczne i zabawne. Każdy z bohaterów przeżywa trudności, z którymi mogą utożsamić się widzowie - od zakładania rodziny po trudności w zrozumieniu partnera czy samych siebie.

Niestety, film nie wnosi wiele nowego do gatunku komedii romantycznej. Fabularnie stawia na klasyczne, przewidywalne schematy, co sprawia, że widz może poczuć się, jakby oglądał "więcej tego samego". Czasem brakuje też głębszych refleksji nad relacjami, przez co niektóre wątki sprawiają wrażenie powierzchownych. Mimo że film próbował balansować między humorem a poważniejszymi tematami, niektóre sceny komediowe wydają się wymuszone i pozbawione subtelności.

Reklama

Podsumowując, "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach" to film idealny na wieczór, gdy widzowie szukają relaksu i lekkiej rozrywki. Pomimo jego przewidywalności i prostoty, można docenić go za sprawnie poprowadzoną obsadę oraz klimat przyjacielskiej bliskości. Jest to raczej propozycja dla fanów gatunku i osób, które cieszy oglądanie perypetii życiowych w lekkiej, humorystycznej otoczce, niż dla tych, którzy oczekują wyrafinowanego kina z głębokim przesłaniem.