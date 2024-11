Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli stało się głośnym tematem w mediach. Znana tancerka i aktorka wraz z mężem ogłosili, że ich związek dobiegł końca, co spotkało się z szerokim zainteresowaniem. Komentarze na temat tego rozstania pojawiły się również w środowisku celebrytów, a szczególnie ostre słowa skierowała Sylwia Bomba, gwiazda programu „Gogglebox”. Jej zdaniem publiczne komentowanie spraw prywatnych przez Kaczorowską jest błędem. Co dokładnie powiedziała Sylwia Bomba?

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela ogłaszają rozstanie

Agnieszka Kaczorowska, znana widzom z roli w serialu „Klan”, oraz jej mąż, tancerz Maciej Pela zakończyli swój związek. Wieści o ich rozstaniu pojawiły się w mediach, zanim sami zdecydowali się to ogłosić. Rozstanie znanej pary przyciągnęło uwagę fanów oraz mediów, a ich komentarze na temat zakończenia związku spotkały się z różnymi reakcjami, tym bardziej, że zdecydowali się udzielić medialnych wywiadów. Agnieszka Kaczorowska po raz pierwszy swoje rozstanie skomentowała u Kuby Wojewódzkiego, co wywołało emocje w Macieju Peli. "Czułem się zawiedziony, bo mieliśmy tą umowę i kiedy już widziałem zapowiedź to wszystko rosło" - mówił. On z kolei postanowił przedstawić swoją wersję, udając się do "Dzień Dobry TVN".

Sylwia Bomba gorzko o wywiadach o rozstaniu Kaczorowskiej i Peli

W sprawie rozstania Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli głos zabrała Sylwia Bomba, gwiazda programu „Gogglebox”. Znana z bezpośredniego stylu komentowania celebrytka nie kryła swojego sceptycyzmu wobec publicznych wyznań Kaczorowskiej. Jej zdaniem, sprawy takie jak rozpad małżeństwa powinny być trzymane w prywatności, a publiczne komentowanie tego typu wydarzeń jest „fatalnym” podejściem.

Uważam, że to jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić! Chodzenie na wywiady i opowiadanie, że ''nie chcemy o tym mówić, ale zostałem wywołany przez drugą stronę'', jest po prostu fatalne. - powiedziała w wywiadzie dla Jastrząb Post.

Bomba wyraziła opinię, że medialne wypowiedzi Kaczorowskiej mogą negatywnie wpłynąć:

Zawsze sądziłam, że Agnieszka jest taką kobietą z ogromną klasą i nigdy nie przypuszczałam, że to rozstanie to będą takie zaczepki. Uważam, że zarówno wywiad u Wojewódzkiego i jego konsekwencje, czyli wywiad Maćka, są zupełnie niepotrzebne, bo uważam, że w rozstaniu powinni się dorośli ludzie kierować dobrem swoich dzieci.

– zaznaczyła Sylwia Bomba, podkreślając, że ceni sobie prywatność i uważa, że pewne granice powinny być respektowane, zwłaszcza w tak trudnych sytuacjach jak rozstanie. Dodała także:

Oni cały czas mówią, że zależy im na dobrze i spokoju dzieci, jednocześnie ich czyny tego spokoju dzieciom nie dają. W takich sytuacjach najlepszy jest spokój – trzeba zagryźć zęby, schować swój honor do kieszeni, przeczekać. Nie ma nic gorszego niż rozstawanie się w blasku fleszy.

