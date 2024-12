Joanna Przetakiewicz to jedna z najbardziej cenionych kobiet w naszym show-biznesie. Nie jest tajemnicą, że projektantka często mówi o sile kobiet i tym razem wypowiedziała się na temat pojednania Dody i Edyty Górniak. 57-latka jak zawsze przekazała wprost to, co myśli i poruszyła bardzo ważną kwestię.

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i to również wyjątkowy czas dla gwiazd. Joanna Przetakiewicz to znana projektantka i założycielka marki "La Mania", ale również autorka takich książek jak "Pieniądze szczęście dają" i "Nie bałam się o tym rozmawiać. Historie bez retuszu". Celebrytka znana jest z tego, że wspiera inne kobiety i organizuje sporo przedsięwzięć dla nich. Joanna Przetakiewicz uważa, że kobiety powinni trzymać się razem i się wzajemnie wspierać.

Ostatnio głośno było o tym, że Doda i Edyta Górniak pogodziły się podczas finału "Tańca z Gwiazdami", a fani byli zachwyceni nagłym zwrotem akcji. W rozmowie z reportere Party.pl Joanna Przetakiewicz odniosła się do głośnego pojednania. Projektantka zwróciła uwagę na ważną kwestię:

Przebaczenie sobie tym bardziej, że nikt tu sobie na pewno wielkiej krzywdy nie zrobił i my przeważnie te nasze takie niesnaski wynikają z jakiś głupstw, z jakiś nic nieznaczących rzeczy, nic z nieznaczących spraw i to jest tak niesamowicie oczyszczające zadzwonić do kogoś albo spotkać się z kimś, spojrzeć mu w oczy, albo przynajmniej usłyszeć swój głos w słuchawce i powiedzieć; ''Słuchaj nadchodzą święta (...) nowy rok przede wszystkim zakończmy to. Ja chcę dla Ciebie jak najlepiej''

– powiedziała Joanna Przetakiewicz.