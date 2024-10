Już dzisiaj na ekranach telewizorów widzowie będą mogli obejrzeć uwielbiany film, który kojarzy się przede wszystkim z czasem świąt Bożego Narodzenia. W rolach głównych głośnej produkcji występują Macaulay Culkin, Daniel Stern, Joe Pesci i wielu innych wybitnych aktorów.

Polsat przygotował niespodziankę dla swoich widzów

Już dzisiaj na ekranach telewizorów Polsat przygotował niespodziankę. Widzowie o godzinie 15.00 będą mogli obejrzeć uwielbiany film "Kevin sam w Nowym Jorku" (Home Alone 2: Lost in New York). Jest to kontynuacja kultowego filmu "Kevin sam w domu". Film miał swoją premierę w 1992 roku i został wyreżyserowany przez Chrisa Columbusa, a scenariusz napisał John Hughes. Macaulay Culkin powrócił do roli Kevina McCallistera, dostarczając widzom kolejnej porcji świątecznej zabawy i przygód.

Akcja filmu rozpoczyna się rok po wydarzeniach z pierwszej części. Rodzina McCallisterów planuje tym razem święta Bożego Narodzenia w Miami. Podczas chaosu na lotnisku, Kevin zostaje oddzielony od swojej rodziny i przez pomyłkę wsiada do samolotu lecącego do Nowego Jorku. Gdy jego rodzina dociera do Miami, odkrywają, że Kevin znów jest sam - ale tym razem w wielkim mieście. Kevin, mając przy sobie kartę kredytową swojego ojca, postanawia cieszyć się życiem w Nowym Jorku. Zamieszkuje w luksusowym hotelu Plaza, korzysta z room service'u i kupuje wszystko, czego serce zapragnie. Jednakże jego przygoda wkrótce się komplikuje, gdy spotyka dwóch znanych już włamywaczy – Harry'ego i Marva, którzy uciekli z więzienia i planują nowy skok.

Kevin podczas przerwy świątecznej samotnie zwiedza Nowy Jork i korzysta z wszelkich luksusów. Jednak gdy zdaje sobie sprawę, że Harry i Marv są w Nowym Jorku i planują obrabować sklep z zabawkami. Kevin postanawia działać. Włamywacze Harry i Marv: Harry (Joe Pesci) i Marv (Daniel Stern) planują okraść sklep z zabawkami Duncana, ponieważ wiedzą, że dochody ze sklepu zostaną przekazane na cele charytatywne. Kevin staje im na drodze i chce powstrzymać ich przed kradzieżą. Kevin przygotowuje serię pułapek, tym razem w opuszczonym domu należącym do jego wujka, który jest w trakcie remontu.

W trakcie swojej przygody Kevin zaprzyjaźnia się z tajemniczą kobietą, która mieszka w Central Parku i karmi gołębie. Początkowo się jej boi, ale wkrótce odkrywa, że jest to ciepła i życzliwa osoba. Macaulay Culkin jako Kevin McCallister to sprytny i odważny chłopiec, który tym razem radzi sobie w ogromnym mieście, broniąc się przed złoczyńcami. "Kevin sam w Nowym Jorku" odniósł sukces podobnie jak poprzednia część: "Kevin sam w domu". Mimo że niektórzy krytycy zarzucali filmowi, że jest powtórką z oryginalnej fabuły, widzowie wciąż byli zachwyceni humorem, akcją i urokiem świątecznej atmosfery.

Osoby, które pragną zobaczyć kultowy film, mogą zrobić to dziś o godzinie 15, lub w niedzielę o 10:50.

