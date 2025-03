Małgorzata Trzaskowska ujawnia nieznane szczegóły początków związku z Rafałem Trzaskowskim!

W sobotę, 3 marca „Halo tu Polsat” zaskoczył widzów i pokazał materiał o Małgorzacie Trzaskowskiej. Żona kandydata na prezydenta RP, Rafała Trzaskowskiego, która niedługo może zostać pierwszą damą, wraz z reporterką odwiedziła rodzinne miasto. W Rybniku opowiedziała o dorastaniu, rodzeństwie oraz początkach relacji z mężem. Zdradziła, że to ona wyszła z propozycją pierwszej randki do Rafała Trzaskowskiego. Tak wygląda historia miłosna jednej z najsłynniejszych par w Polsce.

Małgorzata Trzaskowska, zanim została żoną jednego z najbardziej rozpoznawalnych polityków w Polsce, miała zupełnie inne plany na życie. W wywiadzie dla Agnieszki Hyży w programie „Halo tu Polsat” zdradziła, jak wyglądały początki jej relacji z Rafałem Trzaskowskim.

Okazuje się, że para poznała się w młodym wieku, a ich pierwsze spotkanie miało miejsce podczas imprezy z okazji zakończenia studiów. Późnej to przyszły prezydent Warszawy zaczął odwiedzać rodzinny Rybnik swojej wybranki.

W dalszej części bohaterka reportażu „Halo tu Polsat” opowiedziała o kulisach nietypowej randki. Choć wiele par wybiera na romantyczne spotkanie kino, kawiarnię czy spacer, Małgorzata i Rafał Trzaskowscy mieli zupełnie inny pomysł. Według jej relacji to ona zaproponowała, by ich pierwsza randka odbyła się w... muzeum. Nie ukrywała, że między nią a Rafałem Trzaskowskim od razu zaiskrzyło.

Wiedziałam, że lubi chodzić po muzeach i pomyślałam, że zabiorę go do tutejszego. By obejrzał wystawę sztandarów górniczych. Voilà. Można? Można. (...) Chciałam, by poznał trochę tutejszej historii. I jak widać - był to dobry pomysł

– zdradziła.