Kasia i Paweł byli najbardziej kontrowersyjną parą i pierwszym małżeństwem w programie "Love Never Lies". Uczestnik show notorycznie zdradzał swoją partnerkę z innymi mężczyznami, a widzowie nie mogli uwierzyć w to, co słyszą. Nawet sama Doda wyraziła swoje zdanie, ale było ono nieco inne niż wszystkich. Teraz zareagowała sama Maja Bohosiewicz.

Doda na temat Pawła i Kasi z "Love Never Lies 3"

Kasia i Paweł postanowili wziąć udział w 3. sezonie "Love Never Lies", by naprawić swoje małżeństwo. Od 10 lat tworzyli związek, a od 8 byli po ślubie. Uczestniczka show przyznała w programie, że mąż zdradził ją tuż przed powiedzeniem sobie sakramentalnego "tak". Jednak z czasem wyszło na jaw, że Paweł z "Love Never Lies" notorycznie zdradzał Kasie z innymi mężczyznami nawet po ślubie, o czym dowiedziała się dopiero w programie. Małżeństwo wywołało niemałe poruszenie w mediach społecznościowych, a widzowie dziwili się, że uczestniczka show dała mu ponowną szansę w finale. Na uczestnika show spadł ogromny hejt, nawet inni uczestnicy byli przeciwko Pawłowi. W tej sprawie głos zabrała sama Doda, która stanęła w jego obronie.

On sam też jest biedny, bo nie może być sobą. Nie ma szansy na prawdziwą miłość, to musi być straszne! (...) On też ma zmarnowane życie (...) Szczerze? Jakbym miała do wyboru być zdradzona z babą czy facetem, to bym wolała, żeby mnie z facetem zdradził. Byśmy byli przyjaciółmi – powiedziała Doda dla Party.pl.

Maja Bohosiewicz o opinii Dody na temat Pawła z "Love Never Lies 3"

Słowa Dody są niemałym zaskoczeniem. Reporter Party.pl postanowił zapytać prowadzącą "Love Never Lies", co sądzi o słowach artystki.

Myślę, że na każdego człowieka z każdym problemem i z każdym zachowaniem należy spojrzeć takim trochę przychylniejszym wzrokiem, bo wiadomo, że najłatwiej z pozycji kanapy nam wszystkich ocenić i powiedzieć ''beznadziejni, okropni i tragiczny'', ale myślę, że każdy człowiek ma w sobie wrażliwość i ja szczerze wierze, że jednak z natury jesteśmy dobrzy – powiedziała Maja Bohosiewicz.

Maja Bohosiewicz wypowiedziała się również na temat wycofania się z mediów Kasi i Pawła z "Love Never Lies". Koniecznie obejrzyjcie nasz materiał wideo, by dowiedzieć się więcej.

