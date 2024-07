By zostać programistą warto udać się na studia informatyczne o specjalności inżynieria oprogramowania. Programista tworzy programy komputerowe za pomocą języków programowania, takich jak Java, C, czy C++.

Programista – jak nim zostać?

By zostać programistą najlepiej ukończyć studia informatyczne o specjalności inżynieria oprogramowania. Warto również samemu uczyć się języków programowania z podręczników i tutoriali dostępnych w internecie. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które na maturze zdawały matematykę i język angielski na poziomie rozszerzonym. Można też zapisać się na kilkutygodniowy kurs programowania, bądź rozpocząć studia podyplomowe, trwające rok, po których można zostać programistą. Zawód programisty wymaga nie tylko konkretnych umiejętności, ale i szerokiej wiedzy. Program studiów oferuje poszerzenie wiedzy w zakresie algorytmiki, baz danych, projektowania aplikacji, znajomości narzędzi programistycznych. Ponadto podczas studiów przyszły programista nauczy się języka programowania i biegłego posługiwania się językiem angielskim. Do najpopularniejszych języków programowania zalicza się języki PHP, Java, C#, C, czy C++. Warto, by programista znał ich kilka, a specjalizował się w wybranym.

Programista – podział ze względu na stanowisko

Programistów można podzielić ze względu na to czym najczęściej zajmują się:

1) Developer – inaczej koder to osoba, która pisze kod źródłowy programów.

2) Architekt – zwany też projektantem, zajmuje się projektowaniem systemów informatycznych, baz danych, grafiki komputerowej i interfejsów użytkownika.

Programista – co jest ważne?

By zostać programistą bardzo ważna jest nauka i zdobycie konkretnych umiejętności. Warto poszerzać swoją wiedzę informatyczną, a dodatkowo uczyć się języka angielskiego, który jest międzynarodowym językiem komunikacji. Większość dokumentacji języków programowania jest pisana właśnie w języku angielskim. Obecnie na rynku pracy częściej bierze się pod uwagę osoby, które ukończyły studia informatyczne, najlepiej drugiego stopnia i posługujące się biegle językiem angielskim. Ponadto pracodawca oczekuje od programistów, że będą to osoby kreatywne, systematyczne, profesjonalne i zaangażowane w swoją pracę.

Ile zarabia programista?

Programista według statystyk GUS-u, średnio zarabia około 5 700 złotych brutto. Wynagrodzenie waha się od 4 do prawie 8 tysięcy złotych brutto, a wszystko to jest zależne od doświadczenia i umiejętności danego programisty.

