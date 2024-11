Tomasz Jakubiak nagle przekazał. "Trudno znaleźć słowa, by opisać to, co się czuje"

Cała Polska trzyma kciuki za Tomasza Jakubiaka, który walczy z nowotworem. Kucharz nieraz podkreślał, że ogromne wsparcie ludzi jest jego siłą, a teraz ma kolejny powód do uśmiechu. To, co zorganizowały dla niego osoby ze świata show-biznesu, naprawdę chwyta za serce. 40-latkowi brakuje słów do opisania swojego szczęścia.

Tomasz Jakubiak to jeden z najbardziej znanych polskich kucharzy i autor książek kucharskich. Sympatie widzów zdobył jako juror "MasterChef Junior" i "MasterChef Nastolatki". Gdy na światło dzienne wyszła informacja, że kucharz zmaga się z nowotworem wszyscy byli zaskoczeni i zaniepokojeni jego stanem zdrowia. Radki rodzaj nowotworu utrudnia tę walkę, ale gwiazdor i jego fani nie mają zamiaru tak szybko się poddać. Leczenie jest bardzo kosztowne, dlatego w sieci pojawiła się zbiórka dzięki, której uzbierano ponad milion złotych, a ta kwota wciąż rośnie. Ostatnio kolega Tomasza Jakubiaka zabrał głos w sprawie jego zdrowia, a teraz sam kucharz postanowił zwrócić się do swoich fanów, a powód naprawdę chwyta za serce.

Znane osoby takie jak Anna Kalczyńska, Hanna Lis czy Michel Moron już dawno zadeklarowały swoje wsparcie dla kucharza. Jednak to tylko kropla w morzu, teraz do tego grona dołączyli Anna Stalmach, Daria Ładocha, Patrycja Markowska, Tomasz Kammel czy Pascal Brodnicki. Te znane nazwiska są częścią akcji "Kucharze pomagają Tomaszowi Jakubiakowi", która odbędzie się w niedzielę w Polsat Plus Arena Gdańsk. Kucharz nie kryje swojego wzruszenia: