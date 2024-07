Jak zdobyć chłopaka? Już samo pytanie jest błędne – zdobywcą powinien być tylko i wyłącznie mężczyzna. Kobieta, która zaczyna wchodzić w tę rolę ma małe szanse na to, by stać się obiektem pożądania. Tymczasem najskuteczniejsze jest po prostu bycie sobą i… pozostawanie sobą.

Reklama

Sherry Argov w książkach „Dlaczego mężczyźni kochają zołzy” i „Dlaczego mężczyźni poślubiają zołzy” zawarła szereg rad, jak powinny postępować kobiety, by zdobyć chłopaka, a potem go przy sobie zatrzymać.

Czy trzeba być zołzą, żeby zdobyć i zatrzymać chłopaka?

Autorka wyszła z założenia, że najskuteczniejszym sposobem na to, by być cały czas atrakcyjną jest zachowywanie się jak tytułowa zołza. Trzeba tu jednak podkreślić, że Argov nie ma na myśli bycia złośliwą i nieprzyjemną bez powodu. To raczej nieco prowokujące określenie kobiety, która zna swoją wartość, szanuje się i umie stawiać granice w relacjach.

Zasady atrakcyjności – jak zdobyć chłopaka?

Argov opracowała 100 zasad atrakcyjności, których kobieta powinna przestrzegać, aby mężczyzna się nią zainteresował. W następnej książce stworzyła następnych 75 zasad działania związku. Można je i zebrać w ogólniejsze zalecenia:

Zobacz także

Reklama