Jaruś nie przestaje zaskakiwać swoich fanów nowymi, kreatywnymi nagraniami. Internauci uwielbiają jego dystans do życia i poczucie humoru, a ostatni cover znanego utworu "Miłość w Zakopanem" stał się prawdziwym hitem i przyniósł mu sporą liczbę odsłon! Wygląda na to, że mimo trudnej sytuacji związkowej, bohater "Chłopaków do wzięcia" może pochwalić się niemałym sukcesem!

Reklama

Tak sobie radzi Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" po rozstaniu

Wygląda na to, że Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" po rozstaniu ze swoją żoną czuje się jak nowo narodzony. Ulubieniec widzów jest bardzo aktywny na swoich kanałach, a jego filmiki robią niezłą furorę w mediach społecznościowych. Ostatnio Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" pochwalił się prezentem, który otrzymał od fana i postanowił złożyć mu specjalne podziękowania. Na tym się jednak nie kończą jego poczynania w sieci. Uczestnik show ma ciekawy pomysł na siebie.

Chłopaki do wzięcia/PolsatPlay

Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" razem z kolegą Tomaszem nagrywają muzyczne TikToki, które cieszą się ogromną popularnością. Ostatnio uczestnik show zaśpiewał hitowy utwór "Miłość w Zakopanem", który zdobył aż 2,7 miliona odsłon. Gdy uczestnik show śpiewał, jego kolega tańczył w tle z butelką szampana. Zgrany jest z nich duet?

Fani Jarusia są zachwyceni jego duetem z kolegą i twierdzą, że dystans do siebie i poczucie humoru jest dla nich najważniejsze.

Grunt to poczucie humoru, dystans do siebie i do tego, co myślą inni

Chłopaki szykują się na festiwal w Opolu

Super jesteście. Brawo!!! Oby jak najwięcej takich pozytywnych ludzi ,z dystansem do siebie. Pozdrawiam serdecznie — piszą internauci.

Reklama

Zobacz także: To dlatego Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" rozstał się z żoną?! Chodzi o kobietę

Zobacz także