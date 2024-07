Dzień Kobiet to święto, kiedy mężczyźni wręczają swoim ukochanym drobne podarunki. Wiele ciekawych prezentów można kupić już za 50 złotych lub mniej. Najlepsze propozycje to na przykład tradycyjne róże i czekoladki albo bardziej oryginalne prezenty: klipsy do butów, ozdobny breloczek, gadżet z kotami czy śmieszny kubek.

50 złotych to wydatek, na który może sobie pozwolić większość mężczyzn. Taką kwotę są w stanie odłożyć nawet studenci i uczniowie. Radość wybranki będzie jednak bezcenna.

Tradycyjne prezenty na Dzień Kobiet: kwiaty i czekoladki

Sprawdzony prezent na Dzień Kobiet to tradycyjne kwiaty i pudełko czekoladek. Najbardziej romantyczny pomysł to bukiet czerwonych róż, ale równie dobrze mogą to być tulipany, eustomy, a nawet często wyśmiewane goździki. Koszt średniej wielkości bukietu to około 35-40 złotych. Pozostałe 10-15 złotych można przeznaczyć na czekoladki lub inne słodycze, na przykład cukierki czy lizaki. Na pyszne słodkości skuszą się nawet dziewczyny przestrzegające diety – w końcu 8 marca jest tylko raz do roku.

Prezent dla niej z kategorii moda

Duża część kobiet ucieszy się z prezentu związanego z modą i ubiorem. W budżecie do 50 złotych również można kupić coś ciekawego w tej kategorii – warto postawić przede wszystkim na dodatki i gadżety. Oryginalne propozycje to na przykład:

modne breloczki i ozdobne pompony do torebki (15-50 złotych),

(15-50 złotych), klipsy do butów (25-40 złotych),

biżuteria: naszyjniki, pierścionki, kolczyki (10-50 złotych),

etui na telefon lub tablet (20-40 złotych),

portfel (30-50 złotych),

skarpetki w kolorowe wzory (15-30 złotych).

Prezent dla dziewczyny na Dzień Kobiet: gadżety z kotami

Gadżety z kotami to hit, który zasługuje na oddzielną kategorię. Jeśli dziewczyna jest fanką tych uroczych czworonogów, to na pewno ucieszy się z kociego prezentu. W sklepach jest obecnie bardzo szeroki wybór przedmiotów z wizerunkiem kotów, takich jak kubki, koszulki, biżuteria, torebki, notatniki, poduszki, plakaty i inne dekoracje do domu. Znalezienie czegoś do 50 złotych nie będzie w tym przypadku trudne.

Podarunek dla kobiety – śmieszne prezenty

Kobieta z poczuciem humoru doceni zabawny prezent, który będzie wprowadzał ją w dobry nastrój. Do takich podarunków zaliczają się między innymi kubki i koszulki ze śmiesznymi napisami. Warto postawić na oryginalność i spersonalizować tekst, który znajdzie się na podarunku. Trochę mniej kreatywni panowie mogą jednak wybrać z gotowych propozycji, na przykład: „Padłaś? Powstań, popraw koronę i zasuwaj” albo „Jestem mężatką, mam Dzień Kobiet codziennie”.