Antoni Królikowski po raz pierwszy szczerze opowiedział o swoim życiu jako ojca. W najnowszym wywiadzie wyraził ogromną wdzięczność wobec swojej partnerki Izabeli i zdradził, jak dzięki jej zaradności ich rodzina wspólnie radzi sobie z codziennymi wyzwaniami.

Antek Królikowski rozpływa się nad córeczką i partnerką

Antoni Królikowski to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów, który ma na swoim koncie wiele skandali. Do dziś nie milkną echa jego małżeństwa i rozstania z Joanną Opozdą, z którą doczekał się synka Vincenta. Kilka tygodni temu aktor usłyszał wyrok związany z niewypłacaniem przez niego alimentów na chłopca. Równocześnie co powracająca wokół jego byłej partnerki i dziecka burza, Królikowski układa sobie życie u boku nowej ukochanej i... córeczki, która niedawno przyszła na świat!

Aktor oszczędnie chwali się rodziną w mediach społecznościowych i niewiele mówi o latorośli, ale w końcu zrobił wyjątek! W rozmowie na łamach "Halo tu Polsat" ujawnił swoje odczucia związane z ojcostwem. Wypowiedzi aktora jasno wskazują, że ogromną rolę w jego życiu rodzinnym odgrywa partnerka, Izabela Banaś. W wywiadzie podkreślił, że mała Jadzia jest prawdziwym skarbem, ale wiele też jest zasługą właśnie Izabeli.

Jadzia jest niesamowita, cudowna. Jak na małe dziecko daje nam pospać i pozajmować się swoimi sprawami, ale to w dużej mierze zasługa mojej Izy, z której jestem szalenie dumny, która potrafi się tak zająć tym dzieckiem, że tak naprawdę codziennie mała zasypia na mnie i mamy to już tak wyćwiczone (...). To jest taki moment nasz i uwielbiam to

Królikowski, który w ostatnim czasie zmagał się z różnymi wyzwaniami zawodowymi, zaznaczył, że to wsparcie Izabeli pozwala mu pogodzić obowiązki zawodowe z rodzinnymi. Aktor stara się również odciążać ukochaną i zapewnić jej czas dla samej siebie.

Mamy takie poranne rozkminki. Zabieram wtedy Izie Jadźkę, żeby sobie jeszcze chwilę pospała. Radzimy sobie, bo moja Iza sobie radzi

Antoni Królikowski przyznał, że ojcostwo zmieniło jego spojrzenie na życie. Aktor podzielił się swoimi emocjami związanymi z narodzinami córki i codziennymi obowiązkami rodzica.

Tak, jestem szczęśliwy. Wiadomo, nie można mieć w życiu wszystkiego. I też ta świadomość chyba pomaga to szczęście osiągnąć

Aktor powrócił również na ekrany za sprawą serialu "Uroczysko". Jak przyznał w "Halo tu Polsat", nie zastanawiał się długo nad przyjęciem propozycji, która była dla niego szansą na naprawę kulejącego wizerunku.

Kiedy dostałem telefon w sprawie ''Uroczyska'', (...) od razu miałem tak: ok, to jest ten moment, dobra wyjeżdżamy, od razu tutaj mieszkanie robimy, scenariusz mi się podoba, będziemy nad tym pracować. Zaufałem, że to ma sens. (...) Z perspektywy czasu oceniam to jako bardzo dobrą decyzję i cieszę się, że jestem w takim miejscu i w tym momencie życia, w jakim jestem

Wygląda na to, że Antek Królikowski w końcu wrócił na właściwe tory.

