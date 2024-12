Ciężarna Megan Fox nie radzi sobie z rozstaniem. Jest zdruzgotana

Megan Fox, popularna aktorka, znana m.in. z serii filmów „Transformers”, zakończyła związek z raperem Machine Gun Kellym. Para była w centrum zainteresowania mediów, jednak ich relacja nie przetrwała próby czasu. Rozstanie miało szczególnie bolesny wymiar, ponieważ Megan jest obecnie w ciąży, co dodatkowo pogłębia emocje towarzyszące tej trudnej sytuacji. Między gwiazdami już od dłuższego czasu nie działo się najlepiej. Kilka tygodni temu celebryci ujawnili, że spodziewają się dziecka.

Reklama

Ciężarna Megan Fox przeżywa rozstanie

Jak donosi zagraniczna prasa, Megan Fox i Machine Gun Kelly rozstali się w listopadzie, w okresie Święta Dziękczynienia w Vail, w stanie Kolorado. To aktorka miała podjąć ostateczną decyzję o zakończeniu związku z muzykiem. Ponoć znalazła w telefonie partnera zapisy jego rozmów z innymi kobietami. Wiadomości miały być jednoznaczne, co skłoniło Fox do zerwania.

Według zagranicznych mediów Megan Fox i Machine Gun Kelly już od jakiegoś czasu próbowali zażegnać kryzys w związku. Para miała za sobą burzliwy okres, w którym dochodziło do krótkich rozstań. Wszystko wskazuje jednak na to, że tym razem ich relacja przeszła do historii na dobre. Jak donosi magazyn „People”, Fox jest „zdruzgotana” zakończeniem relacji z młodszym muzykiem. Ciężarna aktorka mocno przeżywa obecną sytuację.

Czuje, że nie może mu ufać. Mieli już za dużo problemów wcześniej, ale Megan zawsze miała nadzieję, że uda im się wyjść na prostą. Teraz jednak wydaje się, że ma tego definitywnie dość – przekazał informator „People”.

W amerykańskiej prasie możemy przeczytać, że Megan Fox nie podejrzewała partnera o kontakty z innymi kobietami. Odkrycie to bardzo ją zaskoczyło i teraz spodziewająca się dziecka aktorka jest „zrozpaczona”. Najwyraźniej nie zamierza dać drugiej szansy muzykowi i chce przede wszystkim skupić się na swoim dziecku.

Była zaskoczona tym, co doprowadziło do rozstania. Obecnie stara się skupić na przygotowaniach do narodzin dziecka. Teraz to jest dla niej najważniejsze – czytamy.

Machine Gun Kelly jest po trzydziestce, prawda? W tym wieku powinien dorosnąć – skomentował były mąż Megan Fox, aktor Brain Austin Green na łamach „Daily Mail”.

Megan Fox i Machine Gun Kelly poznali się na planie filmu „Po śladach mordercy” w 2020 roku. Od początku ich relacja wzbudzała ogromne zainteresowanie mediów. Para często podkreślała swoje intensywne uczucia, które określali jako „miłość karmiczną” czy nawet „połączenie dusz”. W wywiadach dzielili się szczegółami o swoim silnym związku, co tylko zwiększało zainteresowanie opinii publicznej.

Związek 34-letniego muzyka i starszej o cztery lata aktorki był jednym z najbardziej medialnych w amerykańskim show-biznesie i wywoływał wiele emocji. Z czasem do mediów coraz częściej docierały kolejne doniesienia o kryzysach, a nawet rozstaniach. Gdy okazało się, że para spodziewa się dziecka, fani przez chwilę mogli mieć nadzieję, że gwiazdy wreszcie odnalazły stabilizację w tej burzliwej relacji.

Reklama

Zobacz także: Michele Morrone i Megan Fox mają romans? Jest stanowisko aktora