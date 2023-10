Anna Lewandowska chętnie dzieli się swoim życiem na Instagramie. Gwiazda jest szczera ze swoimi fanami i pokazuje nie tylko same piękne i idealne momenty, ale też nie ukrywa też gorszych chwil. Tak się stało właśnie tym razem. Żona Roberta Lewandowskiego przyznała wprost, że ma za sobą "gorszy dzień". Co w takich momentach robi trenerka? Anna Lewandowska zdradziła swój sposób na poprawę humoru.

Anna Lewandowska pokazała swój sposób na gorszy dzień

Bez wątpienia Anna Lewandowska należy do grona najpopularniejszych polskich gwiazd. Jej konto na Instagramie śledzi ponad 5,4 mln fanów, co jest absolutnie rekordowym wynikiem. Dla wielu żona Roberta Lewandowskiego jest wzorem matki, żony i bizneswoman, która na co dzień zaraża też wszystkich swoją pozytywną energią. Jednak jak to w życiu każdego człowieka bywa, czasem przychodzą gorsze dni i z takimi mierzy się oczywiście też Anna Lewandowska. Ostatnio gwiazda przyznała wprost, że ma właśnie za sobą taki nienajlepszy dzień. Zdradziła jednak swoim obserwatorom, jak sobie z tym poradziła.

Jak się okazało, w takich sytuacjach Anna Lewandowska stawia na relaks. Trenerka nawet dokładnie opisała, co poprawia jej humor.

- Dzisiaj mam jeden z tych gorszych dni... więc mój plan na wieczór to: maseczka, światło czerwone na buzię, medytacja z nowymi ścieżkami dźwiękowymi, fiszki z hiszpańskiego... i spać - wyznała Anna Lewandowska.

Jak Wam się podoba sposób Anny Lewandowskiej na "gorszy dzień"? Wy też w takich sytuacjach stawiacie na taki relaks?