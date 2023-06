Justyna Kowalczyk dodała na Instagram radosne zdjęcie zrobione przez męża. Kacper Tekieli uchwycił nie tylko żonę na tle gór... Szczególną uwagę fanów zwraca wyeksponowany przez mistrzynię sportu brzuszek... Czy właśnie tym zdjęciem potwierdziła, że jest w ciąży?! Pojawiają się już pierwsze gratulacje! Zobacz także: Justyna Kowalczyk-Tekieli na Gali Mistrzów Sportu po raz pierwszy oficjalnie z mężem! Justyna Kowalczyk jest w ciąży? Internauci gratulują Justyna Kowalczyk i Kacper Tekieli niewiele mówią w mediach o swoim życiu prywatnym. W zeszłym roku zaskoczyli swoich fanów wiadomością, że zdecydowali się wziąć ślub. Ceremonia miała więc miejsce z dala od medialnego szumu, a sama panna młoda pochwaliła się tym faktem w sieci, jak już opadły emocje: Od wczoraj Justyna Kowalczyk - Tekieli ❤️ #justmarried - brzmiał oficjalny post. Potem komentowała we Fleszu: Przepraszamy, ale to było prywatne wydarzenie i nie chcemy się dzielić szczegółami z mediami Wygląda na to, że czas na kolejny przełom w życiu Justyny Kowalczyk i jej ukochanego męża Kacpra Tekieli. Ostatnie zdjęcie, jakie opublikowali w mediach, sugeruje że spodziewają się dziecka! Pod postem pojawiły się już pierwsze gratulacje: - Gratulacje ❤️alez piękna wiadomość ❤️❤️❤️❤️❤️ - 👏👏👏❤️gratulacje dużo zdrowia dla Pani i dzidziusia🙂 - Gratulacje 🤗💕 dużo zdrowia ❤️ Sama Justyna Kowalczyk jak na razie nie odpowiedziała na gratulacje, a jej jedynym komentarzem do opublikowanego zdjęcia było: 🙋‍♀️❤️ #tatramountains 📸 @kacpertekieli Jednak czy trzeba coś więcej dodawać?! Wszystkiego najlepszego dla przyszłych rodziców! Zobacz także: Justyna Kowalczyk i...