"Rolnik szuka żony": Córka zdradziła, jak Bogusia radzi sobie po śmierci Krzysztofa. Poruszające wyznanie

Joanna z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories zdradziła, jak było na ślubie Bogusi i Krzysztofa. Do której godziny partnerka Kamila bawiła się na weselu? Jest komentarz Joanny! Uczestniczka najnowszej edycji programu TVP pokazała również nowe zdjęcie młodej pary. Spójrzcie tylko Krzysztofa i jego świeżo upieczoną żonę. Joanna z "Rolnik szuka żony" oceniła ślub Bogusi i Krzysztofa W miniony wekeend odbył się ślub Bogusi i Krzysztofa z ósmej edycji "Rolnik szuka żony". I chociaż wielki finał programu o poszukujących miłości rolnikach zostanie wyemitowany dopiero 5 grudnia, to już teraz wiadomo, że Krzysztof i Bogusia są razem i powiedzieli sobie "tak". Na uroczystości pojawiła się m.in. Marta Manowska, która w szczerym wpisie na Instagramie przyznała, że to było najlepsze wesele na jakim była. A jak ślub Bogusi i Krzysztofa komentuje Joanna, partnerka Kamila z "Rolnik szuka żony"? Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": Przed ślubem Bogusia i Krzysztof mieli kryzys! "Mam wyrzuty sumienia" Joanna z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na IsntaStories zdradziła, jak bawiła się na ślubie i weselu Bogusi i Krzysztofa. Było cudownie! Piękne, pełne wzruszeń wesele!- zdradziła Joanna. Partnerka Kamila pokazała przy okazji nowe zdjęcie młodej pary! Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Joanna i Kamil są zaręczeni? Zwiastun finału zdradza wszystko! Co jeszcze Joanna zdradziła o romantycznej uroczystości Bogusi i Krzysztofa? - Jak było na weselu? Do której byłaś?- pytali internauci. - Cudownie! Byłam do samego końca- wyznała Joanna. Przypominamy, że Joanna na ślubie Bogusi i Krzysztofa zaprezentowała się w...