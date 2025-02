Paulina Kozłowska, znana jako była partnerka Mini Majka, pojawiła się na premierze filmu "100 dni do matury". Jednak to nie tylko obecność na wydarzeniu przyciągnęła uwagę – Kozłowska zadebiutowała na ściance w towarzystwie nowego chłopaka. To pierwsze oficjalne pojawienie się influencerki z nowym partnerem, co wywołało duże zainteresowanie w mediach i wśród fanów Ekipy Friza.

Reklama

Nowy rozdział w życiu Pauliny Kozłowskiej

Po rozstaniu z Mini Majkiem życie prywatne Pauliny Kozłowskiej wzbudzało spore emocje. Fani długo spekulowali, czy influencerka znalazła nową miłość. Jej pojawienie się na premierze filmu w towarzystwie nowego chłopaka jest wyraźnym sygnałem, że otworzyła kolejny rozdział w swoim życiu.

Para chętnie pozowała do zdjęć, co wskazuje na to, że nie zamierzają ukrywać swojej relacji. Nie ujawniono jeszcze szczegółów dotyczących nowego partnera Kozłowskiej, ale jego obecność na wydarzeniu wywołała poruszenie w sieci.

Szczegóły premiery filmu "100 dni do matury"

Premiera filmu "100 dni do matury" przyciągnęła wiele znanych twarzy ze świata influencerów i show-biznesu. Wydarzenie stało się nie tylko okazją do obejrzenia nowej produkcji, ale także platformą dla gwiazd internetu do zaprezentowania się na czerwonym dywanie.

Stylizacja Pauliny Kozłowskiej była szeroko komentowana – influencerka postawiła na elegancki, lecz odważny look, który podkreślał jej pewność siebie.

Dalszy ciąg artykułu niżej.

Wojciech Olkusnik/East News

Reakcje fanów na debiut pary

Po premierze w mediach społecznościowych natychmiast pojawiły się liczne komentarze. Część fanów pogratulowała Kozłowskiej nowego związku, inni zaś porównywali jej obecny i poprzedni związek. Nie zabrakło także głosów zaskoczenia, że zdecydowała się na oficjalny debiut z nowym chłopakiem właśnie na tak medialnym wydarzeniu.

To wydarzenie pokazuje, że Paulina Kozłowska pewnie kroczy nową ścieżką i nie boi się publicznie prezentować swojego życia osobistego. Czy to początek nowego etapu w jej karierze influencerskiej?

Jak wyglądał związek Pauliny Kozłowskiej i Mini Majka?

Paulina Kozłowska i Mateusz Krzyżanowski, znany jako Mini Majk, rozpoczęli swój związek w 2020 roku. Para zyskała rozgłos dzięki udziałowi w projektach Ekipy Friza, gdzie często pojawiali się razem w materiałach wideo. Ich relacja trwała ponad dwa lata i była szeroko komentowana przez fanów oraz media.

W trakcie związku Paulina i Mini Majk zamieszkali razem w Krakowie. Paulina rozwijała swoją karierę w branży kosmetycznej, prowadząc szkolenia i otwierając własny salon kosmetyczny. Mini Majk kontynuował działalność influencerską oraz otworzył własną restaurację sushi. Para często dzieliła się wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych, zdobywając liczne grono fanów.

Z czasem w ich relacji zaczęły pojawiać się nieporozumienia i konflikty. Według relacji Pauliny, po przeprowadzce zaczęli się częściej kłócić, co ostatecznie doprowadziło do decyzji o rozstaniu. W kwietniu 2023 roku Paulina ujawniła, że ich związek zakończył się z powodu narastających różnic i problemów w komunikacji. Mimo rozstania oboje starali się utrzymać przyjazne relacje, dzieląc się opieką nad wspólnymi psami.

Po zakończeniu związku zarówno Paulina, jak i Mini Majk znaleźli nowych partnerów. Paulina pojawiła się publicznie z nowym chłopakiem na premierze filmu "100 dni do matury". Z kolei Mini Majk zaczął spotykać się z Beatą "Atą" Postek, znaną z programu "Hotel Paradise".

Zobacz także: Ata Postek zabrała głos ws. relacji z Mini Majkiem: "Nie dogadujemy się"

Wojciech Olkusnik/East News

Reklama