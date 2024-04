Pod koniec marca księżna Kate przerwała milczenie i zareagowała na masę plotek na temat jej zniknięcia. Żona następcy tronu nagrała oświadczenie, w którym ujawniła, że lekarze wykryli u niej zmiany nowotworowe. Nie ukrywała, że to dla niej wielki szok. W połowie stycznia przeszła operację jamy brzusznej w londyńskiej klinice, jednak wówczas rzecznik royalsów przekazał, że zabieg nie jest związany z nowotworem. Może to oznaczać, że choroba została wykryta przypadkowo. Nie ma wątpliwości co do tego, że brytyjska rodzina królewska nie była przygotowana na tak czarny scenariusz. Trudna sytuacja mocno odbiła się na księciu Williamie i najstarszym synu pary – George’u. Chłopiec jako pierwszy z dzieci dowiedział się o poważnych problemach zdrowotnych mamy.

Książę William miał być filarem rodziny. Następca tronu bardzo przeżywa chorobę Kate

Oświadczenie o chorobie księżnej Walii wstrząsnęło całym światem. Po dramatycznych wieściach o brytyjskiej rodzinie królewskiej media rozpisują się nie tylko na temat uwielbianej członkini royalsów, ale także następcy tronu. Niedawno wyszło na jaw, dlaczego książę William nie pojawił się na nagraniu z księżną Kate. Według źródła serwisu New Idea syn króla Karola III "jest głęboko zszokowany diagnozą żony". Obawiano się, że może nie udźwignąć emocjonalnego ciężaru i załamać się przed kamerami. Wiadomość o problemach zdrowotnych ukochanej obudziły w nim bolesne wspomnienia.

Jak informuje New Idea, książę William drży nie tylko o zdrowie księżnej Kate. Martwi się, jak całą sytuację znoszą jego dzieci. Warto przypomnieć, że następca tronu sam wcześnie stracił matkę w tragicznych okolicznościach. Księżna Diana zginęła, gdy miał 15 lat. Odczuwalna presja mediów z pewnością mu nie pomaga.

To przywołało jego traumę z przeszłości po śmierci mamy – powiedziało źródło New Idea.

Informator tabloidu zdradził, że następca tronu wciąż walczy ze „złością i bólem”, które odczuwa po ujawnieniu choroby żony. W dodatku nie może liczyć na wsparcie ze strony brata, które w tym trudnym momencie mogłoby się okazać bardzo ważne.

Łatwo więc zrozumieć, dlaczego wszyscy są zaniepokojeni. On cierpi i cierpi sam – przekazało źródło.

Od księcia Williama oczekuje się, że będzie filarem rodziny – szczególnie w tak dramatycznych okolicznościach. Następca tronu robi wszystko, by zapewnić rodzinie bezpieczeństwo. Najbardziej martwi się o swojego najstarszego syna George’a.

William opiekuje się obecnie George’em i choć wszyscy mogą się w tej chwili czuć bezradni, pokazuje George’owi, jak zachować spokój – dodał informator.

Książę William martwi się o George'a po diagnozie księżnej Kate

Po diagnozie księżna Kate i książę William smutne informacje najpierw przekazali dzieciom. Para specjalnie czekała z publikacją oświadczenia, aż dzieci opuszczą szkołę i rozpoczną przerwę świąteczną. Następcy tronu i jego żonie zależało na tym, by trójka ich pociech uniknęła medialnego zamieszania. Jako pierwszy o chorobie mamy dowiedział się George. Od tego momentu podobno chłopiec „nie może się od niej odkleić”.

Wszyscy uważnie obserwują George’a – przekazało New Idea źródło.

Dzieci zostały poinformowane osobno, aby George mógł wesprzeć Charlotte i Louisa. Był całkowicie zagubiony, zanim mama z tatą posadzili go i powiedzieli prawdę – dodał informator.

Nie tak dawno George musiał zmierzyć się ze śmiercią ukochanej babci, która była niezwykle trudnym doświadczeniem dla całej brytyjskiej rodziny królewskiej. Niedawno syn książęcej pary dowiedział się też o chorobie dziadka. Warto przypomnieć, że Karol III również walczy z nowotworem. Teraz szczególną opieką otacza go ojciec, który chce zrobić wszystko, by chłopiec nie przeżywał tego, co następca tronu sam musiał znosić w dzieciństwie.

William był dla nich wszystkich absolutnym filarem, ale niestety wie też dokładnie, jak musi się czuć George. George jest tylko pięć lat młodszy od ojca, gdy ten stracił mamę – przekazało źródło.

