Ania z 11. edycji "Rolnik szuka żony" prowadzi swój profil na Instagramie o nazwie @ania_ce__, który obserwuje ponad 56 tys. internautów. Fani z niecierpliwością czekają na kolejne wspólne zdjęcia czy nagrania Ani i Marcina, ale tym razem partnerka rolnika postanowiła pokazać tylko siebie. Nie zapomniała jednak wspomnieć o swoim ukochanym. Ależ ona się o niego troszczy!

Ania z "Rolnik szuka żony" nagle opublikowała nagranie ze spaceru. Po ośmiu godzinach pracy przy komputerze postanowiła wyjść na świeże powietrze, jednak podczas wędrówki tym razem nie towarzyszył jej Marcin, który był zajęty pracą. Ania jednak nawiązała do swojego ukochanego na swoim nagraniu. Jak przyznała, nawet po chwilowym wyjściu na spacer było jej naprawdę zimno i z troską wspomniała o Marcinie, który w tak mroźną aurę tnie drzewka.

Jejku, ale jest zimno. Wyszłam na spacer, bo zawsze po pracy lubię sobie wyjść na spacer, trochę przewietrzyć głowę. (...) A jak sobie pomyślę, że Marcin siedzi i on w taką pogodę tnie drzewka, ja mu mówię, że jest zimno i jak on tam, czy tam bardzo nie marznie, a on mi zawsze tłumaczy, że nie, że i tak jest teraz nawet lepsza pogoda, że lepiej, niż jak jest za ciepło i mu nie przeszkadza. Także to wszystko jest kwestia przyzwyczajenia.

- przyznała Ania