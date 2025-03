Iwona Pavlović, jurorka "Tańca z Gwiazdami", nie boi się wygłaszać ostrych opinii i nie bez powodów od lat uchodzi za najsurowszą komentatorkę tanecznych poczynań na parkiecie. W jednym z ostatnich wywiadów otwarcie oceniła poziom niektórych uczestników i wskazała, kto jej zdaniem zatańczył najsłabiej, a kto zachwyca swoimi umiejętnościami na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". To jedno nazwisko jest dużym zaskoczeniem!

Iwona Pavlović o tym, kto radzi sobie najsłabiej w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Iwona Pavlović, znana z surowych ocen jurorka "Tańca z gwiazdami", podsumowała dotychczasowe występy uczestników. Wyraziła żal z powodu odpadnięcia Grażyny Szapołowskiej:

Troszeczkę sms-ów jej zabrakło, jest mi bardzo szkoda i smutno. Grażyna to jest niesamowita jakość, klasa i wdzięk. Mało tego, nie do końca jest wykorzystywana u nas w Polsce. podkreśliła Iwona Pavlović w rozmowie z serwisem Pomponik.pl

Jurorka wskazała też faworytów i tych, którzy muszą jeszcze popracować nad swoimi umiejętnościami. Pavlović otwarcie wymieniła osobę, która jej zdaniem jest najsłabiej poradziła sobie na parkiecie w 3. odcinku "Tańca z Gwiazdami". Według niej to Ola Filipek miała największe trudności z odnalezieniem się na parkiecie, ale to nie oznacza, że jest najsłabszym ogniwem i ma jeszcze szanse zachwycić zarówno jurorów, jak i widzów. ​

Dzisiaj najsłabiej oceniłam Olę, ale też nie powiedziałabym, że jest najsłabszym ogniwem powiedziała Iwona Pavlović w rozmowie z Pomponikiem

Iwona Pavlović wyłoniła najlepszą trójkę 16. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Iwona Pavlović zapytana o uczestników 16. edycji "Tańca z Gwiazdami", którzy radzą sobie najlepiej przyznała, że to zdecydowanie Filip Gurłacz, Blanka oraz Maria Jeleniewska. To jednak nie wszystko! Okazuje się, że coraz lepiej na parkiecie radzi sobie Tomasz Wolny, a Pavlović mówi wprost, że być może "poszybuje do góry".

Z facetów to chyba Filip, a z kobiet jest Blanka i Maria. (...) Ta trójeczka to tak na szybko, na gorąco. Ale też wiesz, nie wiem, czy Tomasz Wolny nie poszybuje do góry - przyznała Pavlović.

Iwona Pavlović, jak zawsze, nie owijała w bawełnę. Jej oceny są surowe, ale też sprawiedliwe. Jurorka dostrzega zarówno talent i zaangażowanie, jak i braki, które mogą kosztować uczestników miejsce w programie. Jak potoczą się kolejne odcinki "Tańca z gwiazdami"? Czy Ola Filipek udowodni, że zasługuje na pozostanie w show? A może ktoś inny zaskoczy widzów swoją przemianą? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne tygodnie programu. Jedno jest pewne, emocji na parkiecie nie zabraknie!

