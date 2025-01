Widzowie trzymali kciuki za Agatę i Irka z 11. edycji "Rolnika szuka żony", ale ostatecznie praca uczestnika show uniemożliwiła im dalsze rozwijanie ich relacji. Rolniczka jednak nad tym zbyt długo nie ubolewała i skupiła się na sobie. Na ostatnim zdjęciu widać, że rok rozpoczął się dla niej bardzo dobrze!

Reklama

Agata z "Rolnika" dawno nie była tak szczęśliwa: "Chce zatrzymać czas"

Agata oczarowała widzów 11. edycji miłosnego hitu TVP swoją pozytywną energią i sposobem bycia. Ponad 20 lat temu uczestniczka show przeszła straszną tragedię, bo straciła męża w wypadku i została sama z dziećmi. Niestety nie udało jej się znaleźć miłości samej, dlatego postanowiła wziąć udział w randkowym programie TVP. Rolniczka zaprosiła na swoje gospodarstwo dwóch mężczyzn Mirka i Irka. Pierwszy z nich postanowił sam opuścić program i dać szanse na miłość drugiemu kandydatowi. Relacja Irka i Agaty szła w dobrym kierunku, ale uczestnik show nie zamierzał zmieniać swojego stylu życia i pracy dla rolniczki, co uniemożliwiło im przejście do kolejnego etapu w relacji.

Po programie Agata z "Rolnika" wyjawiła, co się stało z Irkiem, gdy był u niej na gospodarstwie. Choć nie udało im się stworzyć relacji romantycznej, to uczestniczka show zapewnia, że mają dobre relacje i pozostają dobrymi znajomymi. Internauci nie mają wątpliwości, że uczestniczka show jest bardzo przebojowa i w końcu trafi na tego jedynego.

Ostatnio Agata z "Rolnika" zachwyciła w nowym wydaniu i pokazała się w nowej fryzurze i promiennym makijażu. Rolniczka wyglądała obłędnie, a jej uśmiech mówił sam za siebie. Teraz wygląda na to, że humor wciąż jej dopisuje, ale tym razem uczestniczka show wybrała się nad morze. Aż bije od niej szczęście!

Chcę zatrzymać czas — Martyna Plewa – oznaczyła Agata na swoim InstaStories.

Kiedy będzie 12. edycja "Rolnik szuka żony"?

"Rolnik szuka żony" to program, który od lat pomaga rolnikom i rolniczkom w znalezieniu miłości. Osoby zainteresowane udziałem w miłosnym hicie TVP mogą zgłaszać się poprzez wypełnienie specjalnego formularza dostępnego na stronie internetowej programu. Zgłoszenia do najnowszej edycji show potrwają do 28 lutego 2024 roku.

A wy czekacie już za 12. edycje "Rolnik szuka żony"?

Reklama

Zobacz także: Nieoczekiwane spotkanie uczestników "Rolnik szuka żony". Aż trudno uwierzyć, że TO się wydarzyło!