Czy Agnieszka Łyczakowska żałuje dziś udziału w ślubnym eksperymencie? Jak zmieniło się jej życie po show? Zobaczcie, co nam zdradziła!

Jakby mi ktoś powiedział - Agnieszka, ludzie będą Ci zaglądać do koszyka (...) co kupujesz, to może bym się zastanowiła

"Ślub od pierwszego wejrzenia" to program, który przynosi nie tylko szansę na miłość, ale także rozpoznawalność w całej Polsce. Czy Agnieszka Łyczakowska, która wyszła w programie za mąż za Wojciecha Janika, była tego świadoma?

Jak przyznała przed naszą kamerą uczestniczka show, świetnie odnajduje się w świecie internetu i popularności, a kręcenie i publikacja filmów na YouTube sprawia jej mnóstwo przyjemności, a dodatkowo jest dla niej źródłem dochodu i ... niesamowitą pamiątką na całe życie.

Ja się w tym dobrze czuję, nie przeszkadza mi to (...) Świadomie zdecydowałam, że otwieram kanał na YouTube (...) to nie było tak, że ja sobie wymyśliłam kanał i go otworzyłam. Przeczuwałam, że tak może być. Pokazuję swoje życie i wiem, że ludzie to lubią. Jednego to będzie męczyło, a mi przynosi to frajdę. Lubię kręcić te filmy i pokazywać, co się u nas dzieje

- powiedziała przed naszą kamerą Agnieszka.