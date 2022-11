Rafał Patyra, gwiazdor TVP, mówi o romansie i nieślubnej córce: "Z pomocą Boga zacząłem wychodzić z kryzysu"

Andrzej Polan z programem "Dzień Dobry TVN" jest związany już od 16 lat. Kucharz pokazuje, jak przygotować pyszne dania i zaraża widzów dobrym humorem. Niestety, kilka miesięcy temu okazało się, że prywatnie Andrzej Polan przechodzi bardzo trudne chwile. Gwiazdor TVN w rozmowie z Jarosławem Kuźniarem w "Męskim punkcie widzenia" przyznał nawet, że chciał popełnić samobójstwo. Teraz w programie Uwaga! Kulisy sławy zdradził, co doprowadziło go do depresji. Andrzej Polan szczerze o depresji i pandemii Sympatyczny kucharz, którego widzowie doskonale znają z "Dzień Dobry TVN" jest właścicielem dwóch lokali gastronomicznych. Niestety, w związku z pandemią koronawirusa i wprowadzonym lockdownem jego sytuacja stała się naprawdę bardzo trudna. Andrzej Polan nie ukrywa, że to właśnie wydarzenia z ostatniego roku mocno odbiły się na jego zdrowiu psychicznym. Pandemia zabiła mnie, zupełnie nie wstydzę się tego, że chodzę na regularne spotkania i leczę się u psychiatry. Moja głowa już inaczej by tego nie pociągnęła. A jakby nie pociągnęła, to nie byłoby mnie na tym świecie - Andrzej Polan przyznał w programie "Uwaga! Kulisy sławy". Wyznanie Andrzeja Polana porusza. Kucharz przyznaje, że przed kamerą zawsze jest uśmiechnięty, jednak w środku bardzo cierpi. To, że się uśmiecham, jak jestem w nagraniach, to jak was spotkałem… cieszyłem się, ale przy tym, ile siedzi we mnie bólu wewnątrz, to tylko ja wiem. Wiedzą to jeszcze moi ludzie, bo potrafię się do nich rozpłakać i powiedzieć: „Ja już więcej nie dam rady tego robić”- zdradził wyraźnie wzruszony Andrzej Polan. A jeśli chodzi o kieszenie? Puste, jak cholera - dodał. Gwiazdor "Dzień Dobry TVN" szczerze przyznaje, że jego zdaniem będzie musiał do końca życia...