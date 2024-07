Pierwsza randka jest okazją do zaciekawienia dziewczyny swoją osobą. Dobrze jest też okazać zainteresowanie partnerką, pytając o jej hobby lub marzenia. Należy również wykazać się poczuciem humoru. Nie warto natomiast rozmawiać o polityce ani religii.

Reklama

Pierwsza randka to zawsze niewiadoma. Oto kilka aspektów, na które warto zwrócić uwagę, jeśli chce się dobrze wypaść na pierwszym spotkaniu.

Zaintrygowanie swoją osobą na pierwszej randce

Aby zaintrygować kobietę, trzeba być interesującą osobą. Nie da się obejść tej zasady. Dlatego o atrakcyjność warto zadbać już wcześniej. Warto zwiedzać świat – to najlepsza nauka życia w przyspieszonym tempie. Podróże kształcą na wielu poziomach. Uczą tolerancji, nowych umiejętności, samodzielności, a co więcej są bardzo ciekawym tematem rozmowy. Warto też uprawiać sporty lub nauczyć się grać na instrumencie. Te rzeczy rozwijają człowieka oraz czynią z niego dobrego partnera do dyskusji. Im bardziej rozległe są zainteresowania, tym większa szansa na znalezienie wspólnego języka i podobnych pasji.

Okazanie kobiecie zainteresowania

Kobiety potrzebują zainteresowania ze strony partnera. Warto zwrócić uwagę na wygląd dziewczyny i powiedzieć jej komplement – ważne, żeby był szczery. Wypada też podkreślić jej cechy charakteru, na które udało się zwrócić uwagę – punktualność, poczucie humoru, radosne usposobienie, inteligencję. Dobrze wygląda, gdy jest się wyluzowanym i z dystansem opowiada się o sobie, lecz jak najwięcej należy pytać o to, co lubi partnerka. Na początku warto zauważyć, jakie rzeczy ją pasjonują, a następnie zadawać dużo pytań w tym temacie. Należy jednak starannie dobierać tematy rozmowy. Na pierwszej randce trzeba unikać drażliwych spraw, które dotykają poważnych sytuacji z życia partnerki. Nie warto pytać o dramaty rodzinne, poprzednie związki czy sytuację finansową. Należy prowadzić rozmowę płynnie i swobodnie. Przyjemnie jest rozmawiać o marzeniach, ponieważ każdy ma pewne plany do realizacji. Takie rozmowy pozwolą znaleźć podobne cele, co znacznie zbliża partnerów. Na pierwszej randce warto również okazać zainteresowanie takimi tematami, jak hobby, wygląd mieszkania, czy podróże.

Zobacz także

Poczucie humoru a pierwsza randka

Badania pokazują, że kobiety doceniają mężczyzn z poczuciem humoru, a mężczyźni bardziej cenią kobiety, które... śmieją się z ich żartów. Dowcipy pomagają rozluźnić atmosferę i stworzyć nić porozumienia. Warto więc być żartobliwym, lecz z umiarem. Po obserwacji reakcji na żarty, można zauważyć podobieństwo poczucia humoru. Śmiech z tych samych rzeczy może być początkiem kolejnego spotkania, np. na filmie komediowym w kinie.

O czym nie należy rozmawiać na randce

Największa grupa singli nie lubi, gdy partner nie zachowuje kultury osobistej. Tyczy się to zarówno zachowania, jak i wypowiadanych słów. Należy mówić adekwatnie do sytuacji, tzn. jeśli kobieta wygląda dystyngowanie, rozmowa również powinna taka być. Zdecydowanie źle wyglądają też erotyczne przechwałki, które lepiej zachować dla kolegów i oszczędzić sobie kompromitacji na randce. Na pierwszym spotkaniu stanowczo nie należy rozmawiać o religii ani polityce, ponieważ są to bardzo drażliwe tematy, które łatwo mogą stać się kością niezgody.