Loggia jest balkonem, który może być całkowicie zamknięty przeszkleniem lub jedynie ograniczony barierką. Przy niewielkim nakładzie pracy i środków można to miejsce zamienić na kącik do odpoczynku, w którym z przyjemnością spędzimy niedzielne popołudnie.

Urządzanie małego balkonu w bloku to duże wyzwanie. Właściciele loggi nie muszą się martwić problemem małej przestrzeni. Na wyższych kondygnacjach – szczególnie w przypadku bloków – bardzo często loggia jest całkowicie zabudowana.

Loggia – jako typowa przestrzeń balkonowa

Loggia jest zabudowana po bokach i z góry można na niej spędzać czas nawet w pochmurny dzień. Warto zainstalować miejsce do siedzenia oraz stolik. Idealnym materiałem do tego typu wyposażenia są np. europalety. Można je dowolnie przycinać i malować. Wystarczy ułożyć na nich miękki koc i duże poduszki, by szybko i łatwo przeobrazić nieciekawy balkon w magiczne miejsce. Doskonale sprawdzą się tutaj również różnego rodzaju lampiony i światełka. Rośliny doniczkowe i mały ogródek z przyprawami urządzony na zewnętrznych doniczkach to również doskonałe pomysły na zagospodarowanie loggi. Jeżeli zależy nam na suszeniu prania na świeżym powietrzu, doskonałym rozwiązaniem będzie suszarka sufitowa, która nie zabierze nam cennego miejsca.

Całkowicie zabudowana loggia - powiększenie metrażu mieszkania

Przestrzeń zabudowanego balkonu można wykorzystać, zamieniając ją w kącik do pracy lub jedzenia wspólnych posiłków. Takie rozwiązanie ma zastosowanie szczególnie w przypadku bardzo małych mieszkań. Loggia doskonale sprawdzi się również jako przedłużenie i otwarcie sąsiadującej z nią kuchni. Przeszklona loggia to możliwość przekształcenia jej w piękny ogród zimowy lub miejsce zabaw dla dzieci.

Gdy loggia jest połączona z salonem, jej wystrój powinien z nim współgrać. Powiększając pokój dzienny, można na bocznych ścianach zabudowanej loggi umieścić półki na książki lub bibeloty, które nie zmieściły się już w domu. Przytulny kącik do czytania to wspaniały pomysł na aranżację loggi. Gdy brakuje nam miejsca do pracy, loggia będzie doskonałym rozwiązaniem. Narożne, małe biurko, podręczne półki oraz mnóstwo dziennego światła zapewnią nam komfort i wygodę.

Oranżeria i zieleń – rośliny na loggi

Aranżacja balkonu to najczęściej wyposażenie go w różnego rodzaju kwiaty oraz rośliny jadalne, takie jak np. zioła. Pamiętajmy jednak, by dokładnie obserwować wędrówkę słońca po naszej loggi. Dzięki temu będziemy mogli dobrać odpowiednie rośliny do miejsca, w którym powinny się znajdować. Przeszklona loggia to w miesiącach wiosennych i letnich idealne miejsce na małą szklarnię, w której – pod warunkiem, że nie zastosujemy rolet lub żaluzji – jest dużo cieplej niż na standardowym balkonie.