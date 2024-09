Doda ruszyła z pomocą powodzianom. Południową część Polski dotknęła klęska żywiołowa. W wyniku powodzi pod wodą znalazło się mnóstwo terenów. Mieszkańcy stracili swoje dobytki, domy a niektórzy także bliskich. W obliczu tragedii obojętna nie pozostała Doda, która udała się na dotknięte dramatem tereny by pomóc w ratowaniu tego, co jeszcze zostało a także sprzątaniu domów, po tym, jak woda zaczęła opadać.

Doda od zawsze udziela się charytatywnie. O wielu swoich działalnościach nie mówi też głośno. Również w obliczu klęski żywiołowej, która dotknęła Polskę we wrześniu 2024 roku, nie pozostała obojętna. Oprócz tego, że udostępniała zbiórki pomocowe dla powodzian, postanowiła także pomóc fizycznie i udała się na zalane tereny południowej Polski.

Doda w swoich mediach społecznościowych opisała dokładnie, jak wygląda praca na zalanych terenach i jak należy się odpowiednio przygotować, by w trakcie pomocy potrzebującym, dbać również o swoje bezpieczeństwo.

Doda wraz z przyjaciółmi, poszkodowanymi mieszkańcami oraz okolicznymi wolontariuszami pracuje na zalanych terenach już od kilku dni. Część pracy zrelacjonowała w mediach społecznościowych, by zachęcić do podobnego zachowania również innych.

Mam nadzieję, że zachęciliśmy Was jakkolwiek do działania.

Doda wciąż pomaga powodzianom. Wciąż zajmuje się uporządkowywaniem domów na Opolszczyźnie, w których żywioł spowodował przeraźliwe zniszczenia. Jednocześnie jest pełna podziwu dla osób, które pracują w miejscach, które dosięgnęła klęska od początku:

