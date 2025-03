Małgorzata Mikusek, uczestniczka popularnego programu "Sanatorium miłości", zdecydowanie odpowiedziała na falę hejtu, która spadła na nią po emisji programu. Seniorka jasno zaznaczyła, że nie przejmuje się negatywnymi komentarzami, ponieważ liczy się dla niej wsparcie rodziny i bliskich. Po stracie męża przeżyła trudny okres, jednak dzięki swoim dzieciom oraz nowym znajomościom z programu odzyskała radość życia.

Po emisji odcinka "Sanatorium miłości", w którym Małgorzata wybrała się na randkę z Markiem, w sieci pojawiło się wiele krytycznych komentarzy. Widzowie zarzucili jej zbyt dominujące zachowanie oraz brak gotowości do przeprowadzki do Polski dla miłości. Część internautów wyraziła rozczarowanie, sugerując, że Małgorzata nie powinna uczestniczyć w programie, skoro nie planuje zmiany miejsca zamieszkania:

Od razu mówiłam, że bez sensu brać do programu osoby, które maja rodziny za granicą. No i się zaczyna. Zablokowała miejsce osobie, która może znalazłaby pokrewną duszę

Mimo to seniorka otrzymała także słowa wsparcia od fanów, którzy docenili jej szczerość i autentyczność. Jak uczestniczka "Sanatorium miłości" reaguje na krytykę?

Nie wiem, dlaczego czasami ludzie wypisują takie bzdury. Niemniej okej, wszystko przyjmuję. Te dyskusje w ogóle mnie nie interesują. Ja tego nie czytam, To bardziej do mnie znajomi piszą: ''Zobacz, co oni piszą na twój temat''. Ci ludzie nie są w stanie mnie obrazić. Zanim kogoś można oceniać albo osądzać, to trzeba znać życie tej osoby i jej wrażliwość. Wiedzieć, dlaczego w życiu podejmowała pewne decyzje

- powiedziała Małgorzata z ''Sanatorium miłości'' w rozmowie z Plejadą.