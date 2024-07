Grill gazowy jest idealnym wyborem dla osób szukających komfortu i prostoty grillowania. Grill węglowy spodoba się wszystkim, którzy szukają smaku tradycyjnie odymionych potraw.

Wybór grilla zależy od potrzeb: czy chodzi głównie o przygotowanie zdrowego, beztłuszczowego posiłku, czy raczej o zabawę na świeżym powietrzu.

Ceny grillów węglowych i gazowych

Najtańszy grill węglowy można kupić już za 30 zł. Grille gazowe to koszt zdecydowanie większy. Ceny podstawowych, markowych modeli zaczynają się od tysiąca złotych.

Komfort i wygoda grillów

Grille gazowe są zdecydowanie wygodniejsze od węglowych. By je uruchomić, wystarczy nacisnąć jeden przycisk i już po 10 minutach można rozpocząć grillowanie. Rozpalenie grilla węglowego wymaga wyłożenia np. brykietu i polania go podpałką. Zabiera to wiele czasu (nawet pół godziny), ale zwykle jest jedną z atrakcji spotkania towarzyskiego. Grill gazowy zazwyczaj jest większy niż węglowy. Pozwala zatem na przygotowanie większej liczby potraw w tym samym czasie. Trudniej za to go przenieść. Małe grille węglowe mieszczą się w małej reklamówce na zakupy.

Przestrzeń potrzebna do grillowania

W związku z tym, że grille gazowe mają z reguły większą objętość i napędzane są propanem, ze względów bezpieczeństwa, zaleca się, aby stosować je na obszarach otwartych. Grille węglowe mogą być używane bez przeszkód na tarasach i balkonach.

Grill węglowy można zabrać ze sobą, nawet na dłuższą pieszą wycieczkę. Grill gazowy z kolei trudno transportować pieszo na większe dystanse.

Smak potraw z grillów gazowych i węglowych

Smak potraw przygotowanych na grillu zależy od użytego paliwa. Przy korzystaniu z węgla czy brykietu nie będzie problemu z uzyskaniem typowego i tradycyjnego smaku dymu w potrawach. W grillach gazowych, by osiągnąć ten sam efekt, trzeba użyć specjalnej wędzarki.

Temperatura pieczenia na grillach

Grille węglowe pozwalają osiągnąć temperaturę około 260 stopni Celsjusza, co umożliwia szybkie przygotowanie potraw. Grille gazowe nie są w stanie zagwarantować takiej temperatury. Tylko niektóre, najdroższe modele, pozwalają osiągnąć temperaturę aż 480°C.

Utrzymanie grillów

Posiadając grill węglowy, trzeba liczyć się z systematycznym czyszczeniem go z popiołu, sadzy i nagromadzonego tłuszczu. Można, rzecz jasna, zdecydować się na grill jednorazowy, wyrzucany po jednokrotnym użyciu.

Czyszczenie grilla gazowego, dzięki zastosowaniu specjalnych tacek na ściekający tłuszcz, jest łatwe i szybkie.