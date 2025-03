Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska rozbili bank w trzecim odcinku "Tańca z Gwiazdami". Ich kizomba rozpaliła wszystkich:

Widzowie również nie ukrywają:

Wydało się, po co Agnieszce Kaczorowskiej był mop na treningu do "Tańca z Gwiazdami". Okazał się elementem gorącej choreografii, która właśnie zgarnęła maksymalną liczbę punktów od jurorów. Kizomba w wykonaniu Filipa Gurłacza i Agnieszki Kaczorowskiej zrobiła furorę na scenie. Ależ było gorąco! Jurorzy nie szczędzili komplementów tej parze:

Ja lubię taką gęstość na parkiecie, to było coś niesamowitego, intymność... To jest właśnie ten taniec, kizomba, kiedy partnerka cały czas czuje, co robi partner, prowadzenie, ciągnięcie, pchanie, to wszystko występowało w Twoim tańcu. Co jeszcze mogę powiedzieć, to co my Tobie nie zaproponujemy to Ty to dźwigasz, no rewelacja

- powiedział Rafał Maserak.