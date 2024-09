Nowy sezon ramówkowy przynosi nie tylko nowe formaty, którymi mogą emocjonować się widzowie, ale również zaskakujące transfery. Do TVP powrócił m.in. Robert Janowski, a Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski dołączyli do nowej śniadaniówki Polsatu. Tymczasem Tomasz Kammel w niedzielny wieczór, 1 września, zadebiutował w "Kanale Zero"! Jak mu poszło?

Tomasz Kammel dołączył do "Kanału Zero"

Na fali zmian w TVP w styczniu 2024 roku Tomasz Kammel zakończył wieloletnią współpracę ze stacją, a od tamtej pory fani zastanawiali się, jakie dalsze zawodowe plany ma prezenter. W międzyczasie pojawiły się spekulacje nt. tego, czy Tomasz Kammel dołączy do TV Republika. Tak jednak się nie stało. Teraz wszystko jest już jasne: przed 53-latkiem otworzył się ogrom nowych wyzwań. Były prowadzący "Pytanie na śniadanie" ma już nową pracę i właśnie dołączył do "Kanału Zero".

Na InstaStories Tomasza Kammela ukazało się nagranie, na którym widać, że wyraźnie ucieszony prezenter udał się do nowego studio:

Jestem w nowej robocie - relacjonował Tomasz Kammel.

O transferze poinformowano też oczywiście na oficjalnym profilu "Kanału Zero", a Tomasz Kammel zadebiutował u boku ... Michała Wiśniewskiego! Co sądzicie o tym duecie?

Mamy dla Was niespodziankę! Tomek Kammel oficjalnie w ''Kanale Zero'' - przekazano na oficjalnym profilu formatu.

Jak przyznał Tomasz Kammel, nie może doczekać się duetu z Izabellą Krzan, z którą miał już okazję występować w poprzedniej stacji:

To ma być program, który stanie się realną konkurencją dla poranków telewizyjnych. Nie mogę doczekać się powrotu do duetu z Izą - dodał prezenter podczas live na Instagramie.

Pawel Wodzynski/East News

Internauci nie mogli powstrzymać się od oceny nowego "nabytku" "Kanału Zero", a ich zdania były mocno podzielone. Niektórzy obawiali się, że Tomasz Kammel nie dopasuje się do stylistyki kanału, inni zaś nie ukrywali ekscytacji!

Kanał Zero to miała być nowa jakość, a są stare odgrzewane kotlety

Dla mnie Kammel jest za bardzo gładki i grzeczny do poranków w Kanale Zero

Wow! Ale super info

Budzisz się w 2001 i włączasz tv

Przypomnijmy, że Tomasz Kammel nie jest pierwszym prezenterem kiedyś związanym z TVP, którego widzowie mogą teraz oglądać w "Kanale Zero". Poranne show prowadzi tam m.in. Izabella Krzan, która wcześniej występowała w "Pytaniu na śniadanie" i "Kole fortuny".

Będziecie oglądać Kammela w nowej roli?

