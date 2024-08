Marcelina Zawadzka niebawem powita na świecie swoje pierwsze dziecko. Zanim jednak do tego dojdzie, chętnie relacjonuje w sieci czas ciąży i opowiada o swoich doświadczeniach. Tym razem wyjawiła, co spotkało ją w pracy, gdy chciała podzielić się ze współpracownikami radosną nowiną. Długo tego nie zapomni.

Już niedługo Marcelina Zawadzka i jej ukochany Max po raz pierwszy zostaną rodzicami. Prezenterka dość długo ukrywała ciążę przed światem, ale odkąd zdecydowała się podzielić radosną nowiną, chętnie relacjonuje w sieci przygotowania i opowiada o swoim samopoczuciu. Choć poród zbliża się naprawdę wielkimi krokami, ta nie zamierza zwalniać tempa.

Dopiero co ciężarna Zawadzka brylowała na ramówce Polsatu, a już chwilę potem przekazała, że leci do Niemiec do rodziny ukochanego. Ostatnio też 35-latka jest bardziej aktywna na Instagramie, gdzie z zapałem pokazuje ostatnie chwile przed porodem. W jednej z najnowszych relacji podzieliła się też pewną historią, gdy zdecydowała się ogłosić przed kolegami i koleżankami z pracy, że spodziewa się dziecka. Wyszło nie najlepiej.

Marcelina przyznała, że nie tylko przed fanami, ale i znajomymi długo starała się ukrywać ciążę. Była pewna, że świetnie jej się to udaje i nowina wywoła nie lada poruszenie wśród jej współpracowników. Dopiero po czasie przekonała się, że bardzo się pomyliła.